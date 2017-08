Educación asegura que tiene «distintas soluciones preparadas» para el plurilingüismo

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha asegurado que el próximo curso 2017-2018 comenzará «con normalidad» y «con todas las garantías» y ha aseverado que su departamento tiene distintas «soluciones preparadas» en función de si se produce o no algún nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en relación con el decreto de plurilingüismo.

Así lo ha manifestado, el titular de Educación del gobierno valenciano, que ha insistido en lanzar un mensaje de «tranquilidad» a las familias, que «no se verán afectadas por este intento» por parte de la oposición de «generar incertidumbre», ha remarcado.

Marzà ha apuntado que la administración tiene «distintas acciones preparadas y lo que queda ahora es el que TSJ aclare su posición». En este sentido, ha recordado que, por una parte, en un auto sobre medidas cautelares ordena a la Generalitat paralizar el decreto plurilingüe y retrotraerse a la normativa anterior --la de 2012, aprobada en época del PP--, mientras que en las únicas dos sentencias en las que ha entrado en el fondo no ha anulado todo el decreto sino únicamente la disposición adicional quinta en una de ellas.

Por su parte, la Conselleria ha interpuesto recurso en el que defiende la correcta paralización del desarrollo de la norma y argumenta que las medidas cautelares se tendrían que aplicar desde el momento en que se notifican y no con efectos retroactivos.

Tanto si el tribunal se pronuncia --durante este mes de agosto-- dando la razón a la Generalitat como si no, «tenemos soluciones y vías preparadas para que el curso empiece con normalidad», ha enfatizado.

Marzà ha subrayado que hay que tener en cuenta que el alumnado afectado es el de 3 años, un nivel en el que no hay asignaturas y donde se trabajan fundamentalmente hábitos.

«El objetivo va más allá del decreto»

El conseller ha reiterado que el decreto es «un instrumento para conseguir un objetivo». Ese objetivo, que no se ha conseguido hasta ahora, ha recalcado, y que es que los niños sepan castellano, valenciano e inglés, va más allá del decreto». «Nosotros velamos por los niños y niñas, no vamos a entrar en el juego del PP, que aún no se sabe qué alternativa es la que plantean».

«Vamos a asegurar el inicio del curso y lo haremos cumpliendo las resoluciones judiciales. Los niños irán al centro en el que están matriculados y no se trasladará a las familias la intención de la oposición de bloquear», ha sentenciado.

El pasado viernes, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, también pidió a las familias "tranquilidad" tras las últimas resoluciones del TSJCV: «Lo más importante --dijo-- que el Consell quiere trasladar es tranquilidad a los padres y madres porque los niños de 3 años y el resto de la población e escolar comenzarán con total normalidad el curso en los centros elegidos por sus padres». «Y con todas sus consecuencias».