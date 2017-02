La Comissió gestora que organitza les proves d'accés a la universitat ha determinat que són les universitats valencianes les que proposen espais per a realitzar les proves en diferents punts del territori.

La comissió gestora de les proves d'accés a la universitat està conformada per l'Administració educativa, representants de les cinc universitats públiques valencianes i representants dels equips directius dels centres educatius. Esta comissió ha determinat que són les universitats valencianes les que proposen espais per a realitzar les proves en diferents punts del territori. L'únic requisit per aprovar els diferents espais per part de la comissió gestora és que siguen llocs on no es dificulte l'activitat escolar d'alumnat d'altres etapes educatives.

El secretari autonòmic d'Educació i Investigació ha comentat que han "detectat que fins ara milers d'alumnes d'instituts valencians es quedaven sense classe perquè els seus centres acollien proves d'accés a la universitat. A este alumnat cal garantir-los les classes i que les proves no interferisquen en les jornades lectives habituals dels centres educatius que acullen els exàmens. Per tant, les universitats públiques valencianes han de determinar espais per a realitzar les proves que acomplesquen amb el que han determinat de forma consensuada totes les parts”.