María José Ferrer San-Segundo* - DE FRENTE Dobles raseros «Sépanlo ya: se pongan como se pongan, no nos van a callar.»

31/10/2017 09:46h Actualizado: 31/10/2017 09:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si hay algo que me sorprende, cada día más, del universo Botànic, son sus dobles varias de medir: porque aplican al PP exigencias muy distintas de las que, con laxitud trilera, reservan para ellos; y porque hacen, una y otra vez, en el gobierno del Consell, exactamente lo contrario de lo que decían en la oposición. Sin despeinarse.

Así, hemos visto crear conceptos-a-medida. Como lo es condenar, o no, un escrache, según quien lo padezca.

Calificar la prevaricación como corrupción determinante de cese inmediato, pero convertirla en mera problemática administrativa cuando el afectado es un alcalde socialista, como el de Alicante.

Prometer una auditoría de la deuda pública, y acabar generando nueve millones de euros de agujero botánico al día.

Escudar sus graves errores de gestión en el modelo de financiación (aprobado por el PSOE), cuya revisión por otra parte es tan necesaria como justa, sin sonrojarse por no haber respaldado esas mismas propuestas cuando estaban en la oposición.

Esconder su inacción, y sus clamorosas carencias, en la falta de recursos (por cierto, 2.600 millones más de los que disponía el último Consell popular), mientras han dejado sin ejecutar 1.253 millones de euros del Presupuesto aprobado de 2016, y van por similar camino en 2017.

Imagen de Ximo Puig y Mónica Oltra tomada en las Cortes Valencianas -ROBER SOLSONA

Agitar la educación, con una hoja de ruta reiteradamente declarada ilegal por los tribunales, pero no construir, en más de dos años, ni un solo colegio que no estuviese ya licitado por el anterior Consell. Y atacar, ahora, la independencia judicial, cuando no les da la razón.

Batallar contra los sistemas de gestión concertada sanitaria, mientras la acción del Botànic da como resultado el aumento de las listas de espera.

Prometer un sector público eficiente, pero haberlo desbordado, ya, con 384 millones de euros en agencias de colocación.

Repetir que venían a rescatar personas y, sin embargo, tener abandonados a sectores tan sensibles como los trabajadores discapacitados de los centros especiales de empleo, a los que no han abonado ni un euro en 2017 (y lo que les deben de 2016). A pesar de que el Consell recibe, para tal fin, una importante aportación del Estado, lo que convierte su retención en impago confiscatorio. Y eso, mientras ellos, los megabotánicos, se han subido el sueldo dos veces.

Acusar de falta de transparencia, pero acumular ya diez sentencias del TSJ en solo dos años, con varios consellers condenados por obstrucción, denegación de documentación e infracción constitucional.

No asumir jamás responsabilidades políticas, pase lo que pase en la Ciudad de la Justicia, en los centros de menores, en la enseñanza, en los hospitales… Ante su parálisis de gestión, la culpa, siempre, es de otros.

Que hable de discurso incendiario la mayor pirómana, en términos dialécticos, que ha tenido esta Comunidad, con camisetas-busca-y-captura, puestas en escena y llamadas continuas a la calle, resulta sorprendente, cuando además calla ante declaraciones irrespetuosas y tuits explosivos de, entre otros, el senador Mulet, el diputado Nadal, el concejal Grezzi o el secretario autonómico Nomdedéu.

Como tampoco es de recibo que el president Puig llame ‘hooligans’, poniendo al mismo nivel, a quienes infringen la ley y a quienes trabajan para defenderla.

En todo caso, lo que desde luego no van a conseguir, aunque sea lo que pretenden, es silenciar la crítica a sus políticas fallidas y a su incoherencia. A sus dobles raseros. A sus obsesiones paralizantes. A su plan de imposiciones calculadas. Y a su errática gestión. Porque, ante todo eso, sépanlo ya: se pongan como se pongan, no nos van a callar.

*Doctora en Derecho. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Diputada autonómica PPCV

Twitter: @MJFSanSegundo

Instagram: @mjfss