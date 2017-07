La directora de la nueva televisiÃ³n valenciana: Â«No vamos a crear un monstruoÂ»

La directora general de la nueva radiotelevisión valenciana, Empar Marco, ha afirmado este lunes en sede parlamentaria que es "complicado" que la nueva cadena pública empiece a emitir antes de que acabe el año, pues aún no dispone de personal, contenidos nuevos, equipamiento tecnológico adecuado o un edificio "habitable".

"Tenemos muchas ganas de empezar a emitir", ha dicho Marco en la comisión de Radiotelevisión Valenciana de Les Corts, donde ha defendido la necesidad de una plantilla de 500 personas para dar un servicio público "digno" y "moderno", y ha asegurado que la relación de puestos de trabajo se ha hecho "con rigor" y no "a ojo".

Dicha relación de puestos no se ha hecho "para favorecer a nadie ni para crear ningún monstruo", ha afirmado Marco, quien ha aseverado que no quiere repetir los "errores" que llevaron a RTVV al "fracaso", y ha asegurado que se colarán por "cualquier rendija" que, con garantías, permita acortar los plazos de emisión.

Imagen de Empar Marco tomada este lunes - ROBER SOLSONA

Sobre la bolsa de trabajo temporal, ha recordado que fueron Les Corts las que fijaron en la ley una preferencia para los extrabajadores de RTVV, mientras que ha precisado que su interés es convocar las pruebas selectivas "lo más pronto posible", si es posible en un año, para dar "seguridad a la plantilla".

En la misma línea, Marco ha advertido de que con una plantilla inferior a 500 personas habría que externalizar, y eso "no es barato", aparte de que la ley de la nueva RTVV marca que los informativos y programas se harán con personal propio, y ha asegurado que 500 personas es "la plantilla máxima" y no habrá más, al menos mientras sea directora general.

Empar Marco ha afirmado que, antes de emitir, hay que hacer obras de reparación en el edificio de Burjassot, que tiene treinta años y donde en los últimos cuatro apenas se ha hecho nada; obras de ejecución de la redacción, y el desarrollo del equipamiento tecnológico, cuyo pliego de condiciones está "casi listo".

Tras recordar que lleva poco más de cuatro meses en el cargo, ha precisado que este año están previstas contrataciones para cubrir mas de 4.000 horas de televisión, con lo que se dará trabajo a 800 personas del sector audiovisual valenciano, y ha dicho que actúan "con rigor, con ética" y cree que "con estética".

También ha anunciado que se está preparando la incorporación de personal con la bolsa de trabajo, pues sin personal no pueden ir "más deprisa", aunque ha matizado que este año no necesitarán "mucho personal" si no empiezan a emitir, por lo que esperan que entre "la mínima gente, pero la suficiente".

Once euros por valenciano

Marco ha asegurado que habrá gente joven en la nueva cadena y que habrá "una cierta igualdad" en las plazas que no existía antes, y ha defendido que en la elección de cargos directivos ha tenido en cuenta la solvencia profesional y no ha preguntado por su vinculación a partidos políticos, pues eso es "inconstitucional".

La directora general ha defendido que el presupuesto de la nueva RTVV supone 11 euros por valenciano y año, inferior a la media de las televisiones públicas españolas y lejos de los 67 euros de Europa, y ha valorado el libro de estilo que se ha elaborado, en su opinión, "un buen trabajo y en tiempo récord".