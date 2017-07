El gerente de las fundaciones municipales de València InnDEA y Crea, Rafael Monterde, no dimitirá como director de Las Naves, como ayer le solicitó el concejal del equipo de gobierno y portavoz de València en Comú, Jordi Peris, pues según ha reiterado no está ni ha estado imputado "en ningún momento".

En un comunicado, Monterde responde así a Peris, quien ayer trasladó a la mesa de coordinación de València en Comú su decisión de que Monterde no continúe al frente de Las Naves.

Peris informó a la citada mesa de que en el caso de que Monterde presente su renuncia por iniciativa propia "se aceptará", y en caso contrario "se procederá a su cese".

València en Comú, miembros del gobierno tripartito del consistorio de València, señala que son conscientes de las "implicaciones políticas" que tienen para la plataforma y para el Ayuntamiento las informaciones publicadas en el diario El Mundo, en las que se vincula a Monterde con la organización que desvió dinero de subvenciones de ONG, investigada en el caso Cooperación.

"No puedo dimitir, como se me ha solicitado. No estoy ni he estado imputado en ningún momento. Si lo hubiera estado, inmediatamente hubiera sido yo mismo el que renunciara, sin dudarlo ni un minuto", señala hoy Monterde.

Asegura que tras haber declarado "como testigo" en el caso Cooperación hace ahora un año, "y terminado el proceso de instrucción, tanto el fiscal, como la jueza y las acusaciones -entre las que se encuentra de manera muy destacada la Coordinadora Valenciana de ONGD-" consideraron que su actuación "no era motivo de imputación".

"Quizá cabe preguntarse por qué se publican ahora ciertas partes del sumario y a qué intereses responde", según Monterde, quien cree "sinceramente que todo el revuelo causado estos días va mucho más allá" de su persona "y perjudica innecesariamente a un proyecto transformador como es el de Las Naves-Centro de Innovación".

Según critica, "desde el primer momento algunos actores políticos, económicos y sociales se han opuesto" a ese proyecto "por intereses particulares" y lo han intentado "desgastar constantemente".

A su juicio, ello supone "un perjuicio difícilmente reparable, que ha tenido y seguirá teniendo consecuencias para el gobierno de cambio de esta ciudad y para sus gentes, que es al fin y al cabo para quienes trabajamos día a día".