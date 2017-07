Un diputado de Podemos se declara en suspensión de pagos gracias a una ley aprobada por el PP

Un parlamentario de Podemos se declara en suspensión de pagos gracias a una ley aprobada por el Partido Popular. El diputado de la formación morada en las Cortes Valencianas Josep Almería se ha acogido a la Ley de Segunda Oportunidad -aprobada en junio de 2015 en el Congreso gracias a la mayoría absoluta que entonces ostentaba el PP- para declararse en concurso voluntario de acreedores por una deuda de hace casi quince años que le reclama un banco y una financiera y que pretende resolver por vía judicial.

La ley de Segunda Oportunidad, que se aprobó con el voto en contra del PSOE (Podemos no contaba en aquel momento con representación parlamentaria), incluye disposiciones para exonerar deudas a particulares y pymes o la extensión de la deducción de 1.200 euros anuales, el llamado «cheque familiar».

La norma establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas, que incluye a los particulares, conforme sucede con el parlamentario de Podemos.

Almeria, antiguo presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, accedió a su escaño en el Parlamento autonómico tras las elecciones de 2015. En su declaración de bienes constan 34.103 euros por rentas del trabajo y 27.338 por actividades profesionales.

El diputado explicó a Efe sus intenciones después de que este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el anuncio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Paterna de la declaración "en concurso voluntario del deudor" Almería, en cumplimiento con la Ley Concursal.

En el auto de declaración del concurso, según el edicto publicado, se ha acordado la apertura de la fase de liquidación, lo que implica que los deudores "tendrán suspendidas las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio".

Asimismo se establece que los acreedores deben poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y los datos expresados en la Ley Concursal en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE.

Mantendrá el escaño

Almería explica que se trata de "un concurso a nivel personal" que nada tiene que ver con ninguna empresa y recalca que es consecuencia de "un préstamo personal", que le ha llevado a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. "Se trata de varios procesos judiciales que entran por esta vía para su resolución", según relata. Al respecto, detalla que la decisión llega después de no haber llegado a un acuerdo en el conflicto que mantiene con el Banco Sabadell y una financiera. Según el parlamentario autonómico, después de casi quince años y procesos de fusión, "en muchos casos no se conservan los expedientes" y, aunque carece de las cartas de cancelación, ha apuntado que él "afortunadamente tiene documentación guardada"."Los abogados me han dicho que sin duda el proceso se va a resolver a mi favor y esta era la vía para hacerlo", ha concluido.

Mientras, Almería continuará desempeñando su cargo de diputados de Podemos, toda vez que su grupo parlamentario entiende que su situación no vulnera el código ético del partido.