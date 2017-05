La DiputaciÃ³ portarÃ  a Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equipo CrÃ³nica a les comarques valencianes

‘Memòria de la modernitat’ començarà a Requena una gira que mostrarà en les capitals de comarca el patrimoni de la Corporació provincial, fruit de més d'un any de treball, que va començar amb l'arribada del nou equip de Govern. “Som conscients que allò que no es coneix no es pot apreciar i és obligació dels que governem les institucions fer que la ciutadania ens conega”, ha assenyalat el president, Jorge Rodríguez, qui ha afegit que “amb aquest projecte complim amb una de les principals apostes d'aquest equip de Govern, que és dignificar la institució i acostar-la a la ciutadania”.

‘Memòria de la modernitat’ és una exposició comissariada per la Universitat de València, composta per 125 obres que recorren part de la història de l'art valencià, des del gòtic i el barroc, fins als segles XIX i XX. Inclou peces de Ribalta, Sorolla, Pinazo, Benlliure, Equipo Crónica, Alfaro o Miquel Navarro, entre altres artistes, moltes de les quals és la primera vegada que estaran exposades al públic. En eixe sentit, Jorge Rodríguez, ha manifestat que “per què un veí de Requena o Gandia ha de desplaçar-se fins a València per a gaudir de les obres de Sorolla o Pinazo?”. Amb aquesta exposició els ciutadans podran contemplar-les en la seua pròpia comarca.

La mostra s'estructura en cinc grans apartats: ‘Les beques de la Diputació, aprenent a ser artista’, ‘La imatge representada: retrats i autoretrats’, ‘La visió de l'espai, el paisatge natural i el paisatge urbà’, ‘Dones artistes’ i ‘Tradició i avantguarda: la modernitat rescatada’. Per a l'exposició s'ha editat un catàleg il·lustrat que es constituirà en obra de referència en la recerca del patrimoni de la institució i de l'art valencià.

“Ha arribat l'hora que tota la societat valenciana conega el valor d'aquest patrimoni que és de totes i tots els valencians”, ha indicat Pepe Ruiz, diputat de l'àrea d'Administració General i Formació. D'aquesta manera, s'ha dut a terme un profund treball de recerca, que ha revelat, en paraules d'un dels comissaris de la mostra, Rafael Gil, “un grau de modernitat en l'art contemporani valencià absolutament desconegut fins ara”.

“És revelador, perquè s'havia escrit diferents històries de l'art valencià sense contemplar ni conéixer el fons de la Diputació, que és absolutament essencial”, ha assegurat Gil. Per la seua banda, el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, ha ressaltat la cooperació entre ambdues institucions per a la realització d'aquest projecte, en el qual “es comparteix l'apreciació del patrimoni i el compromís amb la vertebració del territori i desenvolupament de les nostres comarques”, ha explicat.

Un projecte integral dirigit a les comarques valencianes

L'exposició ‘Memòria de la modernitat’ s'inaugura aquest pròxim 26 de maig a Requena, ciutat que es convertirà en l'epicentre de la comarca amb tot un seguit d’activitats paral·leles per a difondre el patrimoni artístic de la institució i fer partícips a les diferents poblacions de la zona, accions que s'emmarquen en el programa ‘La Diputació a les comarques’.

D'aquesta manera, s'ha organitzat la mostra ‘Coneix la Diputació’, que se centra a difondre el funcionament i tasques de la Corporació. Així mateix, hi haurà visites guiades, tallers, trobades amb artistes, taules redones, rutes temàtiques nocturnes i concerts, entre altres activitats, tot amb l'objectiu d'acostar la institució provincial a la ciutadania, així com el seu ric patrimoni artístic a les comarques valencianes. L'exposició seguirà recorrent el territori valencià a Alzira, Gandia, Ontinyent, Sagunt i Torrent durant els dos pròxims anys.