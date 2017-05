DiputaciÃ³, Generalitat i Ajuntament presenten lâ€™autobÃºs que promociona gratis el dia dels museus a ValÃ¨ncia

La Generalitat Valenciana, l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i l’Ajuntament de València han presentat #Corremuseus, un autobús cultural que facilitarà el desplaçament de la ciutadania als diferents centres expositius de la ciutat de València i de forma totalment gratuïta. Aquesta iniciativa constitueix una innovadora col·laboració entre les administracions per tal d’oferir una programació agrupada de les accions i activitats previstes en el marc del Dia Internacional dels Museus, el qual se celebra aquest proper 18 de maig.

Aquest vehicle cultural –un autobús de la línia 5 de l’EMT– ha estat tematitzat per l’artista plàstica valenciana Julieta XLF, amb uns graffitis farcits de color que llueixen als dos costats la llegenda #Corremuseus. Aquest autobús transitarà pel centre de la ciutat de València en el seu trajecte habitual de la línia 5 i el seu ús serà totalment gratuït durant el dijous 18 de maig, de 17:00 a 22:30 hores, a més de tot el proper cap de setmana, amb el propòsit d’apropar el públic interessat a les activitats programades pels diferents centres expositius de València i convertir la ciutat en un gran espai lúdic.

Aquesta iniciativa ha estat presentada a la Plaça de l’Ajuntament de València, en presència del director del Museu de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), Rafael Company, en representació de l’Àrea de Cultura de la Diputació; el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi; a més del president del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont.

L'artista Julieta i Rafa Company a la presentació de '#Corremuseus' - DIPUTACIÓ

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha aprofitat l’ocasió per a fer una crida perquè la gent aprofite aquest servei per tal d’acudir als museus, ja que «l’aprofitament d’una entrada al museu equival a la lectura de diversos llibres. És una ocasió molt important», ha insistit Rius. En aquesta mateixa línia s’ha manifestat Rafael Company, qui ha defensat que «es tracta d’una aposta valenta, que posa de manifest la col·laboració i el treball conjunt existent entre administracions». Company ha posat èmfasi en que «mai abans havia existit una complicitat tan gran entre les diferents administracions com existeix actualment. Per primera vegada les institucions unim esforços per poder desenvolupar projectes en comú i poder oferir a la ciutadania propostes culturals conjuntes», ha remarcat.

Per la seua part, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha incidit en que a la ciutadania «no li importa la titularitat dels museus, sinó el que valora és el foment de la cultura i les facilitats per tal de poder accedir als centres museístics». En aquest sentit, Amoraga ha apuntat que «amb el #Corremuseus ho anem a posar fàcil als veïns i veïnes perquè volem sales plenes de gent als museus», ha manifestat.

El regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha asseverat que aquesta iniciativa «és una manera de col·laborar i posar en valor el Dia Internacional dels Museus, perquè volem promoure la cultura i afavorir que la ciutadania conega la qualitat dels centres expositius de la ciutat», ha destacat.

El #Corremuseus és un disseny que s’acull a la naturalesa com a principal font d’inspiració i reflecteix la tensió existent entre ciutat i naturalesa en un espai públic envaït per la publicitat. Aquesta és també una metàfora de l’art com a forma de respirar: el museu com un bosc en mig de l’urb constitueix un menut pulmó per a les ments.

Aquesta iniciativa compta amb l’adhesió dels diferents museus de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València: el MuVIM, el Museu Valencià d’Etnologia, el Centre Museístic La Beneficència i el Museu de Prehistòria de València.

Tota la programació conjunta del dia i de la setmana dels museus ha quedat recollida en un document accessible des de la web de la Diputació.