La DiputaciÃ³ convocarÃ  4 places de tÃ¨cnic de ComunicaciÃ³ amb lâ€™aval de la UniÃ³ de Periodistes

La Diputació de València convocarà en el present exercici 4 places de tècnics de Comunicació i Relacions Informatives pel procediment d'oposició lliure i amb l'aval de la Unió de Periodistes, a la qual la Corporació ha remès les bases de l’OPE perquè puga fer les seues aportacions a un procés que “persegueix la màxima transparència”, segons els responsables del departament de Personal de la Diputació.

En oposició al model de contractació de l'anterior executiu provincial, que va derivar a l'antiga Imelsa a gran part del personal de Comunicació que prestava els seus serveis en la institució, l'equip de govern que presideix Jorge Rodríguez ha decidit apostar per “l’absoluta transparència en un procés que garanteix la igualtat d'oportunitats i la lliure concurrència”, que compta amb el vistiplau dels sindicats i en el qual s'ha implicat a la Unió de Periodistes com a col·lectiu que representa directament als professionals de la comunicació valencians.

En paraules del president de la Unió de Periodistes, Sergi Pitarch, “és molt important que des de la Diputacióes torne a apostar pel mèrit i la capacitat perquè els millors ocupen els llocs d'aquest servei públic, sense apriorismes i en igualtat de condicions”.

Després d'haver llegit les bases de la convocatòria, que es publicaran pròximament en el Butlletí Oficial de la Província, Pitarch ha valorat aquest procés d'oposició com “el més transparent possible i el més just per a obrir el mercat laboral”. En opinió del president de la Unió, “aquesta convocatòria trenca amb la idea que la comunicació en les institucions públiques està vinculada l’amiguisme, sense valorar la professionalitat”.

L’OPE per a cobrir estes 4 places vacants de tècnic de Comunicació i Relacions Informatives es va aprovar a l'agost de 2016, moment en el qual es van començar a desenvolupar les bases que ara s'han exposat a la Unió de Periodistes i que es publicaran en les pròximes setmanes.

El requisit principal per a presentar-se al procés és tenir la Llicenciatura de Periodisme o Comunicació Audiovisual, o bé un títol universitari en aquestes disciplines més un màster. Una vegada publicada la convocatòria en el BOP, els interessats disposaran d'un termini aproximat d'un mes per a presentar les sol·licituds amb la documentació que se'ls demande.

Les proves, arribat el moment, del que s'informarà puntualment igual que de la composició de l'òrgan de selecció, consistiran en un primer exercici tipus test amb preguntes incloses en el temari; un segon exercici amb dos temes a desenvolupar; i una prova final amb dos supòsits pràctics extrets dels dos blocs amb matèries específiques amb els quals explicarà el temari.