Detienen a un anciano de 82 años por amenazar de muerte a su mujer de 79: «Me da todo igual»

La Policía Nacional ha detenido en la tarde de este viernes a un hombre de 82 años, de origen español, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras acudir a un domicilio de la localidad valenciana de Aldaya donde se encontraba su mujer, de 79 años, y amenazar con matarla.

Según un comunicado de la Policía, los agentes tuvieron conocimiento de que al parecer una mujer habría sido amenazada de muerte por su marido. La mujer estaría viviendo en el domicilio de un familiar desde hace un tiempo, y este viernes su marido acudió al inmueble y, al abrir la puerta y verla, la amenazó de muerte además de exigirle dinero. La mujer, como consecuencia de los hechos, se sintió mareada y cayó al suelo, momento en que el hombre se marchó.

Tras recibir la denuncia, los agentes localizaron en un bar al anciano, a quien se le ocuparon entre sus pertenencias dos navajas. Tras las averiguaciones pertinentes, lo detuvieron como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El ahora arrestado continuó con las amenazas hacia su mujer delante de los policías durante los trámites en dependencias policiales, según el comunicado, con frases como «no la he tocado, pero te digo que cuando la vea la mato, yo ya tengo 82 años y a mi todo me da igual», además de manifestar que no sabía porque estaba detenido.

El detenido, sin antecedentes policiales, ha pasado este sábado a disposición del juzgado, que ha decretado una orden de alejamiento sobre la víctima.