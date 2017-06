Descubren en Orihuela la partitura de la misa cantada mÃ¡s grande compuesta en EspaÃ±a

«Un gran descubrimiento musical». Así califican desde el Obispado de Orihuela-Alicante el resultado del trabajo de investigación de la Universidad Internacional de Valencia llevado a cabo por la profesora del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante, Inmaculada Dolón Llor, el hallazgo y recuperación de un manuscrito conservado en el Archivo Diocesano de la Catedral de Orihuela desde el siglo XVIII en condiciones bastante aceptables. De manera que la musicóloga ilicitana ha podido realizar una transcripción y análisis del mismo.

Y, tras estudiar el género multicoral en España y más concretamente en el Reino de Valencia entre los siglos XVII y XVIII, concluye que podría ser la misa compuesta a mayor número de voces y coros que se conozca hasta el momento en la música Barroca española. Y es que consta de 19 voces distribuidas en cinco coros y acompañadas de órgano y arpa cifrada.

Es una obra de Mathias Navarro, un importante músico ilicitano que ejerció su magisterio en la capilla musical de Elche entre 1686 y 1692. Aunque pasó la mayor parte de su vida como maestro de capilla de la Catedral de Orihuela, donde permaneció desde 1692 hasta la fecha de su fallecimiento en 1727.

Manuscrito hallado de la obra musical - OBISPADO

La investigadora Dolón ha tratado de ir un paso más allá y en su trabajo se plantea cuál podría ser la finalidad para la que fue compuesta esta misa, según señalan desde el obispado. «Busca así entender mejor la composición, los recursos utilizados en ella y la motivación que llevó a su autor a embarcarse en una empresa tan enorme», destacan.

A lo largo de este estudio cómo el elevado número, tanto de voces (19 vv.) como de distribución en cinco coros de esta misa, no solo no era habitual, sino que no ha podido encontrar ni un solo ejemplo similar hasta el momento, entre los grandes maestros de la Capilla Real en la España de los Austrias, a lo largo de los siglos XVII Y XVIII. Esto le lleva a la conclusión de que en la capilla musical ilicitana, mucho más austera y con un número más reducido de músicos profesionales, no sería factible la interpretación litúrgica de esta misa.

No se representó

Las mismas fuentes aseguran que no hay constancia de ninguna noticia sobre «un evento tan extraordinario en los documentos que se conservan en los archivos de la ciudad de Elche». Tampoco en el manuscrito hay ni un solo comentario de una posible celebración. Sin embargo, sí se menciona el nombre del orador y que la iglesia estaba llena. Por lo tanto, se piensa, que si se hubiera interpretado en Elche, habría quedado constatado en documentos y sobre todo en los libros de cuentas. Hecho que no ocurre.

La producción musical de Navarro es de las más amplias del archivo catedralicio de Orihuela, pero ninguna llega a las dimensiones de esta. Es la primera vez que se realiza un trabajo de recuperación y estudio de esta obra excepcional dentro del género policoral barroco valenciano, resaltan desde el obispado. «Este estudio pretende ser el inicio de una futura tesis doctoral que incluirá todas las misas de Mathias Navarro y cuyo colofón podría ser la interpretación de la misma por la profesora de Dirección Coral del Conservatorio Superior de Música de Alicante Oscar Esplá y colaboradora habitual del Archivo Musical Diocesano de Orihuela Inmaculada Dolón Llor.