Denuncian ante la InspecciÃ³n Educativa a un instituto de Secundaria de Elda por Â«adoctrinamiento catalanistaÂ»

Banderas y denominaciones que no son las oficiales que incumplen el Estatuto de Autonomía o una «Diada» para referirse a la festividad oficial de la Comunidad Valenciana. La Plataforma Valencianista PLV ha presentado una denuncia ante la Inspección Educativa de la Generalitat relativa al Departamento de Valenciano del Insitituto de Educación Secundaria La Melva de la localidad alicantina de Elda, que extiende a la Conselleria por «su inacción por adoctrinar, politizar y atacar las señas de identidad del pueblo valenciano en este departamento».

De acuerdo con la denuncia, «a través de diversas publicaciones en redes sociales e internamente se llega a aseverar falsamente que en nuestro territorio se habla catalán, no valenciano, o se difunden publicaciones con la bandera cuatribarrada y no con la Real Senyera coronada, llaman «diada» al 9 d'Octubre, o nombran a nuestro territorio con el nombre no oficial e imaginario de "país valenciano" y no Comunidad Valenciana, incumpliendo de esta forma la legalidad vigente en materia lingüística, de símbolos y el propio Estatuto de Autonomía».

Imagen que acompaña a la denuncia - ABC

De acuerdo con el escrito remitido a la Inspección Educativa, «las administraciones y entidades públicas, sobre todo las de enseñanza, deben ceñirse a lo que marca los artículos, 1, 4 y 6 del Estatuto de Autonomía y la ley de Uso y Enseñanza del valenciano, donde se afirma tajantemente que en la Comunidad Valenciana se hablan los idiomas valenciano y castellano».

La Plataforma reclama la Inspección Educativa, como paso previo a Inspección del Ministerio y al propio Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana, a que «actúe ante la dirección del IES La Melva de Elda, e inste también a la Conselleria de Educación a que desautorice estas campañas de adoctrinamiento y alienación identitaria antivalenciana y catalanofílica descaradas».