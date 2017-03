F

, portavoz deen Las Cortes, sin premeditación ni alevosía, decía el pasado martes: “charlas como las que realizan los padres y madres católicos en algunos colegios concertados son lo que provocan después suicidios como el de Alan, son lo que provocan que niños y niñas transexuales tengan una vida amarga y corta, donde no se sienten felices”. Y se quedó tan ancho. Lo peor no es que lo diga, es que lo piensa. No fue fruto de un calentón, ni de una discusión, ni formaba parte del fragor del debate parlamentario, no era tampoco una rueda de prensa rodeada de tensión. Aun en cualquiera de los casos anteriores, no hubiera tenido defensa alguna, así es todavía peor. Era algo preparado y estudiado, era el mensaje que quería dejar. A esta hora no ha rectificado ni matizado sus declaraciones. Culpar de muertes de menores a padres que dan charlas es de las cosas más vergonzosas y deleznables que jamás escuché. Si este es el argumento estrella para defender laque impulsada por su partido aprobará en próximos días Les Corts, y que posibilitará a un menor comenzar un tratamiento a pesar de la oposición de los padres, además de vergonzoso y deleznable es pobre, muy pobre, marca de la casa.

El caso es que los parlamentarios de Compromís habrán tenido seguro en su trayectoria semanas de éxito, pero desde luego no ha sido esta. Para reclamar atención, el senador de la misma formación Carles Mulet no ha tenido mejor idea que preguntar al Gobierno si tiene el ejecutivo preparado un protocolo ante un “apocalipsis zombi”. Dice Mulet que es su manera de protestar por lo que el entiende baja calidad de las respuestas que el Gobierno da a sus preguntas. Mulet es el mismo que llamó ”facha” a un diputado autonómico, “miserable” a una senadora, o que puso boca abajo en sus perfiles la imagen del Rey de España. Ahora se hace notar con la tontería más grande que se ha escrito en la Cámara Alta, es lo que hay. Si yo fuera el Gobierno, a lo de los zombis, palabra que le contestaba, lo que no sé es si -una vez más- la contestación iba a ser del agrado del senador.

Vicente Ordaz Soriano es director de Informativos de la Cope en la Comunidad Valenciana