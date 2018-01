L'Alfàs del Pi Un cura de Alicante pide que los sacerdotes pasen una revisión psiquiátrica para prevenir la pederastia Miguel Ángel Schiller lanza exabruptos en las redes sociales y pide la «baja»

EP

@ABC_CValenciana VALENCIA 18/01/2018 23:16h Actualizado: 18/01/2018 23:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cura de l'Alfàs del Pi (Alicante), Miguel Angel Schiller, ha arremetido en su página personal de la red social de Facebook contra los casos de pederastia en la Iglesia Católica y ha propuesto que los sacerdotes pasen una revision psiquiátrica, sobre todo cuando traten con menores. Asimismo, ha asegurado que "solo" ha conocido a un obispo "al menos bueno", que ha identificado con el actual titular de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui. Schiller ha borrado todos los mensajes tras el revuelo mediático provocado.

El sacerdote lleva las dos parroquias de l'Alfàs del Pi, la de Sant Josep en el centro urbano y la de la playa de l'Albir, y afirmaba en uno de sus mensajes borrados que "ójala caiga toda ley penal sobre ellos"; y agregaba, ante la interpelación de un fiel, que no se había prostituido "por un cargo u honor clerical", que era un "puto trabajador de a pie" y que: "Aún no me ha dado por el culo".

"Solo he conocido un obispo al menos bueno, Murgi. Todo lo demás... maricones, enfermos afectivos y desequilibrados". Asimismo, y ante un mensaje en el que se le precisaba que una cosa era la Iglesia y otra los eclesiásticos, Schiller respondía: "No pasa nada... tengo el culo blindado. Cardenales pederastas y homosexuales, notarios, constructores... etc; lo dicho, del culo blindado. Me quiero ir a mi casa".

«No basta»

E insistía: "Pido la baja. Me quiero ir de este negocio de corrupción que es la iglesia". Además, subrayaba que "no basta con pedir perdón y avergonzarse si se mantienen las estructuras que continúan permitiendo la pederastia".

Al respecto de los casos que se han sucedido, Schiller se cuestionaba "¿por qué se ignora la propuesta de revisión psiquiátrica periódica del clero?", y advertía de si "desde el psicólogo hasta uno mismo" serían capaces de superar un reconocimiento.

Además, en otro de sus mensajes lamentaba que el clero de hoy "tiene miedo de pasar necesidad" y que por ello era capaz de "compartir el plato con satanas".