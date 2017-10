El «procés» se ha abierto en canal, con la huida hacia adelante de la UTE Puigdemongt-Junqueras-CUP, a pesar de avisos, vías de escape, y punzantes deslocalizaciones empresariales. Y uno de sus efectos ha sido retratar posiciones.

La vinculación de los nacionalistas de aquí, con los secesionistas de allí (han compartido incluso lista en elecciones europeas), ha dejado al descubierto lo que Compromís ha intentado esconder estos dos últimos años de coche oficial, pero en realidad, lleva en el ADN: su afinidad con los actores del proceso independentista.

Tuits compulsivos; acusaciones al Gobierno de represión y autoritarismo; apoyos nítidos a un referéndum declarado ilegal por el TC y el TSJC; presencia de representantes públicos en manifestaciones no autorizadas, junto a Arran-CUP -que moderados no son- al grito de ‘Vixca Terra Lliure’; rifirrafes de alta intensidad Compromís-PSPV en el mismo equipo del Consell; lucha táctica latente entre el Bloc y la Iniciativa de Oltra, más partidaria, como ella misma reveló, de hablar de Països Catalans sólo en la intimidad, para no perder votos...

Claro que esta complicidad de ideario, que la situación ha hecho emerger, no es de extrañar, porque la hoja de ruta la desveló ya el ahora conseller Marzà: “Sin Valencia -y desobediencia- no hay independencia. Es evidente que se habrá de hacer, tanto si quieren como si no quieren. Los països catalans son una realidad no sólo cultural, sino también políticamente y deberán ser en el futuro todavía más. Completamente contentos de que el Principado pueda dar este paso, que ya llegaremos nosotros”. Preocupante itinerario de quien tiene a su cargo la educación de los niños valencianos, y ha dado insistentes muestras - declaradas ilegales por el TSJ - de su objetivo-adoctrinamiento, en el ámbito educativo, en el administrativo, y hasta en el privado según la proyectada Oficina de Derechos Lingüísticos.

Por eso sorprende que Mónica Oltra diga que recordar estas verdades es agitar y crispar. Porque alentar la crispación es sembrar Catalunya de carteles-odio, con la diana “assenyalem-los”: y no les hemos oído reprobarlo, Sra. Vicepresidenta. Alentar la crispación es aplaudir Pactes del Tinell o excluyentes cordones sanitarios. O no censurar la hiperutilización política de esteladas en el homenaje a las víctimas de Las Ramblas, pero después pedir la retirada de senyeras estatutarias y banderas nacionales, estas sí legales, en pro de un sobrevenido civismo de paño blanco.

A Compromís el viento independentista, y su propia pulsión secesionista, le ha levantado la careta. Pero en momentos graves hay que ser claro. Y los nacionalistas de aquí, tienen que explicar si respaldan, o no, la independencia de Cataluña; y, en el hipotético caso de producirse, si apoyarán, o no, que la Comunitat Valenciana siga integrada en España. Sin posiciones oltracamaleonicas. Sin camuflarse en falsas equidistancias, que no son tales porque ni han rechazado aún las sucesivas ilegalidades ya cometidas por el Govern, ni han dicho en ningún momento basta a la peligrosa vía Puigdemont.

En toda crisis hay una oportunidad. Y la de la Comunitat es convertirse en aliado preferente del Estado en una esencial zona estratégica como es el arco mediterráneo. Pero para eso hay que potenciar una economía pujante y una política centrada, no articulada contra España sino con España. Que no divida, empobrezca ni aísle. Que no fracture la convivencia. Que no desfigure la realidad para imponer su relato. Y en esa moderación inteligente, no está CUPromis. Ni está ni se le espera.

(*) Doctora en Derecho

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración

Diputada autonómica PPCV

Twitter: @MJFSanSegundo

Instagram: @mjfss