Corredor MediterrÃ¡neo: el presidente de Pro AVE cree que la movilizaciÃ³n debe seguir pesar de los avances

El presidente de Pro AVE, Federico Félix, considera que, a pesar de que el Gobierno está pasando "de las promesas a los hechos" en la construcción del Corredor Mediterráneo, la experiencia aconseja "mantener y ampliar" la movilización para reivindicar la doble plataforma.

Félix indica, en un comunicado, que parece visualizarse en los últimos tiempos un cambio de rumbo en el proyecto, después de que durante años el comportamiento del Gobierno en esta cuestión ha sido "decepcionante y dilatorio".

Sin embargo, señala, "algo está cambiando" y se está produciendo un giro en el rumbo de la política de infraestructuras del Gobierno, y ello "tiene mucho que ver" con la "intensa" acción movilizadora y reivindicativa del empresariado del arco mediterráneo llevada a cabo por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Juan Roig y otros empresarios valencianos de AVE en Almería en un encuentro para reivindicar el Corredor - EFE

El nuevo ministro, según Félix, "ha pasado de las promesas a los hechos" afrontando el problema de "mala gestión y descoordinación" que ha bloqueado las obras de tramos críticos como Castellbisbal-Vila-seca, Vandellós-Castellón, el nudo de La Encina, la conexión de Alicante a Murcia.

Cuando estos tramos estén ejecutados, la Comunitat Valenciana y Murcia estarán conectadas con doble vía de ancho internacional con la frontera francesa.

Este compromiso "parecer reafirmarlo" el presidente del Gobierno con motivo de la cumbre con Francia, y la apuesta del presidente francés por un "importante" plan de infraestructuras en Francia y en Europa "constituye un poderoso aval al proyecto", en opinión del presidente de Pro AVE.

"La experiencia, no obstante, aconseja no solo no bajar la guardia, sino trabajar por reforzar el nuevo viento de cola que parece impulsar" el desarrollo del Corredor Mediterráneo, según Félix.

Cree fundamental mantener y ampliar la labor de movilización y coordinación de la sociedad civil del arco mediterráneo y conseguir "la fuerza suficiente" para acelerar la construcción de la doble plataforma, que es "el objetivo final".

Félix recuerda la "poca atención" que ha recibido el proyecto ferroviario por parte de los sucesivos gobiernos de España y el "retraso" que arrastra, una situación que afecta a los intereses económicos del área mediterránea, la de "mayor proyección exportadora" del país, y "a la dignidad" de los ciudadanos.

Ese retraso ha ocasionado una limitación de la capacidad de crecimiento de sectores como el agroalimentario, azulejero, automovilístico y logística, y "estrangula" el potencial de desarrollo de actividades con mayor valor añadido, ha manifestado Federico Félix.