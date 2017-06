Contadores inteligentes: asÃ­ se detectan las fugas de agua en los domicilios

La optimización de los recursos hídricos casa a casa ya es una realidad. La compañía Global Omnium presta un servicio a los clientes en el que les avisa de las fugas de agua en sus propios domicilios.

De acuerdo con fuentes de la compañía, líder absoluto del mercado nacional en la gestión de contadores inteligentes con más de 650.000 unidades instaladas, «para poder detectar que existe un problema en la red interior de una vivienda, por ejemplo una fuga, lo primero que hay que tener es un contador individual para la vivienda, y no uno colectivo para todas las casas de un mismo bloque o edificio», como resulta habitual en ciudades como Madrid.

El contador de la vivienda debe disponer de lectura horaria para poder detectar las fugas. La mayoría de contadores de la compañía presidida por Eugenio Calabuig ya disponen de la posibilidad de leer cada hora el consumo de agua.

Al respecto, Global Omnium viene realizando durante los dos últimos años un estudio con las lecturas horarias de 200.000 contadores. Con este análisis de datos la empresa identifica una serie de pautas típicas de consumo. Por ejemplo, se comprueba si el contador registra un consumo más o menos constante; aquellos que apenas presenta consumo excepto un pico a primera hora de la mañana (una vivienda con un "single" o una pareja sin hijos, por ejemplo);, el que tiene dos picos, uno por la mañana y otro por la tarde (una pareja con hijos pequeños sería una caso típico); y así hasta unos 20 tipos de pauta de consumo.

Según explican fuentes de la empresa, «cada suministro tiene un patrón tipo para cada tipo de día (no es lo mismo un día entre semana que un día de fin de semana)». Así, cuando se modifica esa pauta de consumo de forma no esporádica se levanta la voz de alarma porque revela que sucede algo inusual, que puede ser desde que se haya registrado un cambio de usuario hasta que se haya producido una anomalía (una fuga o una cisterna que fluye). Otra posibilidad es que se esté produciedo un intento de fraude.

El caso de la anomalía interior por fuga se identifica porque el caudal mínimo no es cero, es decir, no deja de pasar agua, aunque sea muy poco a poco, por lo que, de forma repetida, noche tras noche, no hay ninguna hora que tenga consumo nulo.

Gracias al uso de algoritmos propios, al big data y al análisis de datos, la empresa de origen valenciano puede identificar los casos en los que con elevada probabilidad se ha producido un problema en la red interior.

Al respecto, la empresa explica que «la fiabilidad de la lectura del contador es fundamental para registrar correctamente el agua consumida a nivel individual y en todo el abastecimiento. Para ello, se siguen tres grandes máximas: ningún contador parado o averiado, ningún contador con más de 10 años de antigüedad a través de un plan de renovación permanente y todos los contadores que se instalan tienen gran precisión