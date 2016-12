El Consorci de Museus ofereix nou propostes expositives per a gaudir en Nadal

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ofereix nou propostes expositives per a gaudir aquest nadal i mostrar al públic el millor dels museus de la Comunitat.

El Centre del Carme de València, seu de la institució, es troba a ple rendiment amb totes les seues sales ocupades i un total de 7 exposicions obertes fins a finals de gener.

En les sales temporals la mostra de TAPAS. Spanish Design for Food realitzada en col·laboració amb Acción Cultural Española (AC/E) ofereix, fins al 22 de gener, un ric panorama del més recent disseny espanyol aplicat a la gastronomia. La mostra, que ha donat la volta al món promocionant la tapa espanyola, està dividida en tres apartats: cuina, taula i menjar, on s'expressa la imaginació i talent de dissenyadors de diferents estils que han interactuat amb destacats cuiners; rendint també homenatge a algunes icones tradicionals.

La sala temporal del primer pis acull fins al 29 de gener, l'exposició del projecte ‘Mitologies del periodisme gràfic’, una mostra que forma part del renovat projecte Fragments de la Unió de Periodistes Valencians amb la col·laboració de la Diputació de València. La mostra que pretén posar l'accent sobre la importància del periodisme gràfic i la seua influència en l'esdevenir de la història, fa un recorregut visual que qüestiona alguns dels conceptes predominants que mitifiquen i simplifiquen aquesta pràctica complexa. Al mateix temps l'exposició és una oportunitat per a redescobrir, des d'un altre punt de vista, les imatges més poderoses de la història del periodisme gràfic.

En la Sala Refectori, les artistes Carolina Ferrer i Encarna Sepúlveda mostren el seu primer treball conjunt que ha donat com a resultat una extraordinària instal·lació que combina la geometria d'una i la poètica del buit de l'altra. ‘Angles del buit’, que es podrà visitar fins al 5 de febrer, trasllada a l'espectador a una realitat onírica, que aconsegueix amb llum negra, els colors fluorescents i un túnel de 18 metres de llarg que es perd en l'horitzó a través de l'espill.

En les sales Goerlich 1 i 2 conviuen dues mostres amb una línia temporal similar i en comú el rebuig a la violència. Es tracta de les exposicions ‘La mirada de Kati Horna. Guerra i Revolució’ i ‘William James. Las ahijadas’ que es podran visitar fins al 22 de gener.

En la primera el sindicat CGT col·labora per primera vegada amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, per a mostrar en el Centre del Carme el treball de la fotògrafa anarquista Kati Horna.

Per la seua banda l'exposició de ‘William James. Las ahijadas’ en la qual col·labora És Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca, és un treball en procés de l'investigador i artista britànic William James, que es compon d'una instal·lació audiovisual basada en una àmplia cerca documental on es confronten dues històries quasi no registrades, les de l'actriu de Hollywood, Natacha Rambova i la seua álter ego transgénero, la valenciana, Natacha Rampova.

Testimonis orals, com el de Rampova, arxius, com els procedents de l'Arxiu Prelinger de Sant Francisco o fotografies històriques i actuals, ajuden a completar la vida ambdues artistes amb un punt en comú: la seua lluita contra la violència i la defensa de les llibertats.

Ja en la sala Ferreres del centre cultural, el Consorci de Museus mostra els últims treballs de l'artista valencià, establit a Madrid, Javier Garcerá fins al pròxim 22 de gener. ‘Que no cap en el cap’ expressa la relació entre la naturalesa i la cultura, el món interior i l'exterior, mitjançant aquest joc de paraules que tanquen una doble invitació: d'una banda, a descobrir amb els nostres propis ulls què hi ha darrere del propi nom de la mostra i per un altre a reflexionar sobre què és allò que no té lloc o no ens cap dins del cap, un paradigma del pensament, una referència de la raó.

Finalment la Sala Dormitori presenta la primera exposició que acull el Centre del Carme sobre art digital, ‘File_Genesis’ de l'artista Solimán López. Dins de la seua reformulació com a centre de cultura contemporània, el Centre del Carme inaugura un espai que, des d'aquest moment, es dedicarà a albergar projectes de caràcter experimental.

Solimán López (Burgos, 1981), mitjan artista, fundador del Harddiskmuseum i director del departament de R+D+I en ESAT, presenta en la Sala Dormitori del Centre del Carme els seus últims treballs vinculats al significat del digital i la seua aplicació a l'art. File_Genesis, que es podrà veure fins al 29 de gener, es concep com un conjunt de peces multimèdia unides per un eix principal, el significat del digital. La proposta parteix de la reflexió primigènia sobre l'origen de la imatge en la cultura i la societat i com des del digital s'està tornant a asseure les bases d'aqueix imaginari col·lectiu construït per la imatge.

El Consorci de Museus conscient de la importància d'aproximar les seues exposicions al públic i convidar a l'espectador a participar activament en les seues propostes culturals ha programat diferents activitats aprofitant les festes nadalenques sota el lema #CulturaAccessible.

Des del passat 18 de desembre, el Espai de Telles, per a xiquets de 0 a 3 anys, s'ha ampliat instal·lant el taller ‘El Sabor del Soroll. Música de Cuina’ en el claustre renaixentista. Es tracta d'un espai d'experimentació, realitzat en col·laboració amb Ninos Escoles Infantils que convida als xicotets a interactuar amb objectes reals de la vida quotidiana, a trobar-los nous usos i mitjançant el so a estimular les seues emocions.

D'altra banda el Centre del Carme ofereix visites guiades sense reserva prèvia els dies 27, 28 i 29 de desembre i 3, 4 i 5 de gener. Les visites s'ofereixen tant per a l'exposició TAPAS com un recorregut històric-artístic per l'antic convent.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana exhibeix la mostra ‘Sendes a la Modernitat. Noucentisme en la Col·lecció Gerstenmaier` en el Museu de Belles Arts Gravina d'Alacant fins al 15 de gener. L'exposició ofereix una selecció de pintura espanyola realitzada per mestres destacats entre finals del segle XIX i principis del XX, època en la qual es produeixen transformacions en la manera de crear, innovadores i revolucionàries que van obrir els camins a les avantguardes.

Es tracta d'un recorregut amb 78 obres de 30 grans pintors com Joaquín Sorolla, Darío de Regoyos, Ignacio Zuloaga, Isidro Nonell, Joaquín Mir o Hermén Anglada Camarasa, amb els quals s'aniran desvetlant les transformacions més importants produïdes, especialment en el gènere del paisatge, però també del retrat.

El Mubag ha preparat així mateix un conjunt d'activitats especials per a fomentar la visita al museu en família. Els dies 27, 28 i 29 de desembre i el 3 de gener s'ofereixen tallers infantils cada matí sense reserva prèvia, les vesprades estaran amenitzades per diversos grups teatrals. A més un convidat molt especial acompanyarà als xiquets per la mostra “El segle XIX en el MUBAG. De la formació a la plenitud d'un artista”, el personatge de dibuixos animats Pepa Pig estarà en el Mubag fins al dia 4 de gener.

Per la seua banda el Museu de Belles Arts de Castelló exhibeix la mostra antològica ‘Antonio Fillol. Naturalisme radical i modernisme’ fins al 8 de gener.

Antonio Fillol és un dels artistes valencians més particulars i atípics de la seua generació tant per la forma com pel contingut de les seues obres. Malgrat ser un pintor valorat en vida per un sector avançat de la crítica, la seua obra no gaudeix avui del reconeixement que haguera de tindre, sent un artista a reivindicar en l'actualitat.

Fillol va conrear amb brillantor diferents gèneres però van ser la pintura social i la de gènere les que majors èxits i prestigi li van proporcionar, sent també un agut i profund retratista, així com un refinat paisatgista. L'exposició presenta, per primera vegada restaurades les seues obres ‘El Sátiro’ i ‘Y el mar siempre azul’.