La Conselleria adeuda nueve millones de euros del bono a los centros de educación infantil valencianos

La plataforma Salvem 0-3 ha denunciado este jueves la incertidumbre que viven los centros de educación infantil privados autorizados por la Conselleria de Educación y las familias que escolarizan a sus hijos en ellos, ya que acaba de empezar el curso 2016-2017 sin que el Consell haya detallado los importes adjudicados del bono infantil.

De acuerdo con fuentes de la entidad, «este retraso complica todavía más la realidad de un sector que lleva más de cinco años aguantando los retrasos de la administración a la hora de pagar el bono infantil a los alumnos, asumiendo una responsabilidad económica que corresponde a la Administración».

Según las mismas fuentes, «los retrasos están dejando a muchas escuelas infantiles en una situación agónica». De hecho, afirman, la Conselleria que dirige Vicent Marzà «adeuda todavía a los centros de educación infantil de la Comunidad Valenciana 9 millones de euros» correspondientes al bono infantil del periodo abril-junio. Un dinero que los centros ya han descontado a las familias.

Esta situación se suma, en el caso de la ciudad de Valencia, a que tampoco se conocen los beneficiarios del cheque escolar y del bono comedor. De hecho, el plazo de presentación de las peticiones de esta última ayuda para este curso se realizó entre el 12 y el 30 de agosto, cuando las familias estaban de vacaciones y la mayoría de los centros cerrados. La asociación recuerda que muchas familias no podrán escolarizar a sus hijos si no reciben el bono infantil y la beca comedor. Lamenta, por ello, que la administración no sea sensible, precisamente, con las necesidades de las clases medias, que son las que más dependen de estas ayudas.

La inconcreción de las ayudas deja a los centros sin saber qué cantidad descontar a cada alumno. Hasta este curso el bono infantil era universal y este es el primero en el que se ha introducido un criterio de renta para definirla. Por tanto, mientras no se apruebe la resolución y se conozcan las listas definitivas, los centros desconocen los destinatarios de las ayudas así como el importe de las mismas, con el problema que esto genera a los centros y por supuesto a las familias.

Desde de principios de año Salvem O-3 está reclamando a la administración la necesidad de que las familias conozcan el importe de las ayudas antes del inicio de curso, ya que aunque tal como establece el articulo 5.1 k) de la Orden 27/2016 los centros no tienen que descontar las ayudas mientras que estas no se hayan pagado por la administración, lo cierto es que, si se conociera el importe de las ayudas los centros podrían seguir ayudando a las familias que lo necesitaran, adelantando el descuento de las mismas y permitiendo que las familias pudieran escolarizar a sus hijos sin problemas.

La secretaria de Salvem 0-3, María José González-Mayo, reclama que se proceda al pago de los 3 meses pendientes del curso pasado, y que de forma inmediata se informe a las familias y a los centros de los beneficiarios de las ayudas de este curso y de su importe para resolver esta una incertidumbre que afecta a miles de alumnos y que amenaza la viabilidad de muchas de las 650 escuelas infantiles de toda la Comunidad Valenciana. “Las escuelas infantiles nos encontramos en una situación muy complicada, y en algunos casos agónica. Pero además, al final los más perjudicados por esta forma de actuar de la Conselleria de Educación son las familias y los niños”, esgrime González-Mayo.

Salvem 0-3 nació en octubre de 2015 tras lanzar el Consell del plan de escolarización para niños de dos años. La asociación aglutina a más de un centenar de centros de educación privados autorizados de la Comunidad Valenciana. El sector suma 615 centros privados de primer ciclo y da empleo a alrededor de 5.000 personas, principalmente mujeres.