El Consell aboga por comenzar Â«lo antes posibleÂ» las emisiones de la televisiÃ³n pÃºblica

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado hoy que la elección de Empar Marco como directora general de la nueva radiotelevisión valenciana supone "el pistoletazo de salida para empezar ya a ver la luz al final del túnel" de volver a tener una televisión y una radio públicas.

En la rueda de presa posterior al pleno del Consell, Oltra ha felicitado a Marco por haber sido la persona seleccionada por el consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació para ocupar la dirección general, dentro de un proceso en el que se ha atendido a la profesionalidad y el currículo de los presentados.

La vicepresidenta ha manifestado que no se atreve a dar una fecha para las emisiones de la nueva cadena, porque es una cuestión que está en estos momentos en manos del consejo rector, y cuando se le ratifique, de la dirección general, y porque el Consell continúa con su política de "no intervención" y "no injerencia" en la CVMC.

En todo caso, ha añadido, el Consell está por que las emisiones empiecen "lo antes posible" y que los valencianos puedan recuperar un servicio público que perdieron con la decisión del antiguo Gobierno del PP de cerrar la televisión y la radio públicas.

"Este Gobierno tiene toda la intención y el objetivo de devolver los derechos a los valencianos y valencianas", igual que el resto de ciudadanos españoles "que sí que tienen sus medios de comunicación públicos", ha añadido.

Oltra ha felicitado asimismo a los otros dos finalistas del concurso público para elegir a la persona encargada de la dirección general -Josep Ramon Lluch y Salvador Enguix-, y ha resaltado que la decisión ha sido adoptada por una mayoría cualificada y atendiendo a criterios profesionales.