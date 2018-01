Política Compromís abre un frente contra Ximo Puig por dar cobertura al «nacionalismo español» La entrega del Premio a la Tolerancia a la Societat Civil Catalana genera una crisis entre los socios de la Generalitat

El sector más nacionalista de Compromís, afín en muchos casos a las tesis soberanistas catalanas, ha salido en tromba contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El motivo del último enfrentamiento entre la coalición que lidera Mónica Oltra -que ha intentado quedar al margen de la controversia- ha sido el acto que albegará el Palau de la Generalitat este lunes, cuando la Fundación Manuel Broseta hará entrega del Premio a la Convivencia a Societat Civil Catalana por la labor que desempeña en Cataluña en favor de la concordia.

Las voces críticas de Compromís afean a Puig que abra el Palau a una entidad que, según sostienen, promueve «la imposición del nacionalismo español más reaccionario».

Conforme marca el protocolo, Puig hará entrega de un galardón que en años anterior recibieron el Rey Don Juan Carlos, la Reina Sofía o líderes políticos como Felipe González, Nicolas Sarkozy o Javier Solana, entre otros.

Joan Ribó, ausente

Entre los miembros del jurado de la presente edición, que preside Ana Pastor, se encuentra la consellera de Sanidad, Carmen Montón. En la agenda oficial del acto no está prevista la asistencia del alcalde de Valencia y líder de Compromís en la ciudad, Joan Ribó.

Bloc i Pais, una de las corrientes internas del principal partido quue integra Compromís considera «innecesario y malintencionado abrir el Palau de la Generalitat para entregar este galardón a una entidad con evidentes vínculos con la extrema derecha». Este sector reclama al PSPV que el acto no se celebre en la sede del Gobierno autonómico y sostiene que, en caso contrario, se «fomentará la implantación y la normalización de posicionamentes de la época franquista».

Según Bloc i País, la entidad galardonada, se ha encargado de «crispar, provocar y fomentar la discordia en la sociedad catalana y por extensión en el resto del Estado español».

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas Mónica Álvaro también ha apelado a los «vínculos de Societat Civil Catalana con la extrema derecha» para afirmar que el Palau de la Generalitat «no es el lugar» para entregar el premio, en la misma línea que otros dirigentes de la formación, como el portavoz en el Ayuntamiento de Torrent, Pau Alabajos, o el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu.

Mónica Oltra evita el enfrentamiento

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, señaló este viernes que el acto de entrega del premio de la Fundación Broseta, que este año reconoce a Societat Civil Catalana, se ha celebrado en los últimos años en el Palau de la Generalitat, pero no es un galardón que representa al Consell.

Preguntada tras el pleno del Consell si la entrega del premio por parte del president de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto el próximo lunes ha generado incomodidad en el Gobierno valenciano, Oltra ha manifestado que la Fundación Broseta es una entidad privada que da los premios a quien cree y a quien se lo ha merecido.

Al no ser una distinción que da el Consell, ha dicho, no tiene opinión sobre a quién se reconoce y no le consta "ningún reproche" de miembros del Consell.

Además de la entrega del premio, el acto contará con las intervenciones del presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, y el propip Ximo Puig, que realizarán un análisis de la situación que se vive en Cataluña y en el conjunto de España.

Media hora antes se producirá un encuentro entre ambos y algunos miembros de la familia de Manuel Broseta y los miembros de la Junta Directiva de la Fundación.