Las comisiones de la trama Taula: «Alfonso (Rus) me ha dicho un 3»

Las supuestas comisiones ilegales obtenidas a través de las adjudicaciones para la construcción de centros escolares en la Comunidad Valenciana son objeto de conversación entre los principales implicados en una de las múltiples ramificaciones del caso Taula, que investiga irregularidades en diversas administraciones públicas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye un informe en el sumario de la pieza principal de la causa –que se levantó el pasado jueves y al que ha tenido acceso ABC– en el que recoge las llamadas de Máximo Caturla, el que fuera consejero delegado de la empresa pública Ciegsa (dedicada a la construcción de colegios), con Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y confidente de toda esta operación.

En una de ellas hablan sobre la adjudicación de un centro en la localidad alicantina de Torrevieja y sobre un futuro proyecto modificado que tendrían previsto aprobar, realizando un cálculo del importe de la comisión que pretendían cobrar a un empresario. Ésta, señala la UCO, sería la resultante de aplicar el 3%. En este sentido, entienden que Caturla ya estaría calculando el coste del proyecto modificado que tiene que aprobar «para compensar la baja ofertada por la empresa, alejándose de los motivos que legalmente lo justificarían». De la conversación se desprende, igualmente, que se estaría «licitando proyectos con precios muy elevados para justificar inversiones más cuantiosas», afirman los agentes.

En otra llamada, el autobautizado como «yonki del dinero» explica al consejero delegado de Ciegsa que va a contactar con (de nuevo) Rus para comentarle que le han dado «treinta», una cifra correspondiente al porcentaje de una comisión ilegal por una adjudicación. «Alfonso, me han dado 30. Es lo que hay». Y continúa diciendo: «Él creo que se había hecho la idea al principio de 30. Al final son 20», dice a su interlocutor.

Según detalla el propio Benavent en una de sus declaraciones ante la Guardia Civil, se refería a una entrega monetaria a Caturla, quien previamente le había enviado a una empresa para recoger una determinada cantidad de dinero en efectivo, concretamente 30.000 euros.

De acuerdo con su declaración, de los 30.000 euros le dejó 10.000 a Caturla en ese momento y los otros 20.000 se los entregó él personalmente a Alfonso Rus. Las conversaciones, manifestó en su día Benavent –que se reconoció como «recaudador» del dinero–, las hizo él mismo como «una especie de seguro de vida».

Las conversaciones

-Marcos Benavent: No sé, ahora le llamamos, espérate. Lo otro que me ha comentado Alfonso...-Máximo Caturla: Lo otro. Yo mañana tengo que tener una reunión con este hombre, con él..., porque le he firmado la adjudicación ayer.-MB: ¿Es lo de Torrevieja?-MX: Es lo de Torrevieja.-MB: Alfonso me ha dicho un 3.-MX: Alfonso, ya sabes, va apretando.-MB: Y yo le dije: «¿Un tres?, bien»-MX: No lo sé, déjame que yo lo hable con él, porque le voy a intentar negociar el 3.-MB: Bien, vale. Lo que puedas-MX: Yo lo que te puedo decir es que está por la labor...-MB: y ha hecho baja, ha hecho baja...-MX: Dieciséis por cien.-MB: ¿y de cuánto?-MX: De un 16%, la máxima baja. Tengo el 16% de baja, espera. Tengo que arreglarle ahí 200 millones de pesetas, que el arquitecto ha montado una pirula de las suyas. Que dentro luego yo tengo un problema, claro.-MB: Claro.-MX: Claro. Un 16 por baja más el 16 del IVA, eso hay que descontarlo, porque ¿no? claro, hay que descontar las dos cosas. Pero luego tu eso ¿qué tienes que arreglar? ¿un modificado de esos?-MX : Claro-MB: El 20%, de ¿Cuánto es? ¿Mil kilos?-MX : Son 7 punto 5. Son 1200, 1100 millones, 1200.-MB: ¿Qué empresa es?-MX: Son treinta y tantos, yo tengo que negociar con esos de treinta y tantos. Treinta y cinco, treinta. Lo tengo que arreglar, lo tengo que arreglar. Tú primero hasta, o sea, en principio si que tienes que ir...-MB: No, tu dile «oye, ya te llamarán»-MX: nosotros porque tenemos liao al Presidente, y porque si pasa cualquier cosa, a mí el Presidente no me va a decir nada, (no se entiende) «Oye mira, yo soy aquí un trabajador»-MB: ¿Pero el presidente de Alfonso o de, o de Paco?

[...]

-Marcos Benavent: Cuéntatelo MAX. Cuéntatelo tú. Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, once mil, doce mil, trece mil, “… mil”....

[...]

MB: Y a hora le llamaré a Alfonso, que me ha llamado esta mañana. «Alfonso, me han dado treinta» -«Hostia» -«Es lo que hay» .-MX: Él pensaba eso , ¿No?-MB : No, él yo creo que se había hecho la idea al principio de 30. Al final son 20.