Ciudadanos ha decidido dar un paso adelante en la renovación del Consell Jurídic Consultiu que continúa paralizada desde hace diez meses debido a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. La formación naranja ha optado por sustituir al magistrado José María Tomás y Tío, el candidato propuesto por su anterior portavoz en las Cortes, Alexis Marí, quien se marchó a los no adscritos el pasado junio. Lo hace por una mujer -la jurista María del Carmen Pérez- para cumplir con la paridad.

El aspirante de Marí generó en su momento división en el partido y diputados como Emigdio Tormo manifestaron su disconformidad. Aun así, tanto el exportavoz como el resto de parlamentarios que se dieron de baja del partido siempre han destacado que nadie cuestionó la propuesta de Tomás y Tío en las reuniones mantenidas a nivel interno.

María del Carmen Pérez es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y ha sido la primera mujer en ser presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y decana de un Colegio de Abogados, en este caso del de Elche. También ha sido consejera del Consejo General de la Abogacía Española hasta marzo de 2015 y fue elegida el pasado mes de febrero consejera electiva del Consejo General de la Abogacía Española.

La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha señalado este lunes que la decisión de su grupo se debe a una cuestión de «responsabilidad y coherencia». En este sentido, ha destacado que «Cs votó a favor de la paridad de todos los organismos estatutarios» y la figura de Pérez, además de contribuir a los índices de igualdad en el órgano, «está completamente cualificada para el puesto».

Este cambio, sin embargo, no ha sido del todo bien recibido en algunos grupos, como es el caso del PSPV. «No entendemos que Cs haya llevado a cabo este cambio sin hablar con nadie. Su propuesta tiene que ser respalda por el resto de partidos, por lo que no sabemos qué postura vamos a tomar y tenemos que valorarla. Los otros nombres se hablaron previamente y en esta ocasión no ha sido así», señalan.

Más prudentes se han mostrado en Compromís, desde donde señalan que «ven positivo que se avance hacia la paridad» y que estudiarán «la nueva situación» para que haya «una votación sin vetos».

Lo cierto es que ambas formaciones ya mostraron su preferencia en que fuera Podemos -y no Ciudadanos- quien cambiara a su candidato, Rubén Martínez Dalmau. De hecho, los socialistas acudieron desde un primer momento a la formación morada para trasladarles esta petición, pero no accedieron a la espera de que se decidiera en el Consejo Ciudadano Valenciano.

Aunque su líder en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, admitió que estudiaban sustituir a su aspirante, el relevo en Ciudadanos es bien recibido en el grupo. También en el PP, donde prefieren este perfil perfil al de Tomás y Tío. Aun así, tendrá que contar con el voto favorable de más grupos para salir adelante.