Ciudadanos pide a MarzÃ  que Â«dÃ© la caraÂ» y aclare las dudas sobre educaciÃ³n

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha exigido hoy al conseller de Educación, Vicent Marzà, que «dé la cara» y ofrezca explicaciones a la comunidad educativa sobre cómo se va a abordar el próximo curso escolar.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse con el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat, un encuentro, ha indicado Sánchez, que ha versado entorno a dos ejes principales: la educación y la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que propuso Ciudadanos con el objetivo de eliminar los aforamientos.

«He planteado al señor Puig las serias dudas que tenemos sobre la paralización del decreto lingüístico de educación y le hemos expresado nuestro malestar, porque parece mentira que, estando a un mes de que comience el curso académico, siga habiendo tanta incertidumbre», ha indicado Sánchez.

Ha denunciado que «no solo los padres, sino también los profesores no saben a qué sistema atenerse", y ha opinado que "la actitud del señor Marzà no es de recibo, sigue escondido y los valencianos y valencianas no se merecen ese silencio atronador».

Así, Sánchez ha recordado que Ciudadanos ha presentado por registro en Les Corts la solicitud de Diputación Permanente «para que Marzà explique cuáles son las consecuencias con las que se pretende empezar el curso académico y dé un mínimo de seguridad a padres, alumnos y profesores».

Por otro lado, Sánchez ha trasladado a Puig su «incredulidad» ante el criterio desfavorable del Consell para la eliminación de los aforamientos, «una reforma de regeneración democrática para la que todos los grupos deberíamos llegar a un acuerdo».

«No lo esperaba, teniendo en cuenta que el PSOE lo llevaba en su ADN e incluso la señora Oltra, en numerosas ocasiones, ha hecho apelación a esta eliminación», ha declarado la portavoz de Cs.

«Le he dejado bien claro a Puig que los métodos están encima de la mesa, que existe una comisión en Les Corts que ya están marcha y que lo único que hay que hacer es llevar esa modificación adelante», ha concluido sobre el tema.

Sánchez ha explicado que también han tratado otros asuntos como sanidad, medio ambiente o financiación autonómica, y la diputada ha mostrado su apoyo al Consell en la reivindicación de un modelo más justo para la Comunidad Valenciana.

«Desde los inicios hemos estado al lado del Consell en esto y lo seguiremos estando, porque junto con Murcia somos la comunidad autónoma con una financiación más injusta y aquí no queremos ser más, pero tampoco ser menos que nadie», ha dicho Sánchez.

Por otro lado, ha recordado que Ciudadanos pidió «hace ya casi dos años» la auditoría del sistema sanitario y de la administración, «para saber cuál era el estado de la sanidad y detectar esas duplicidades en la administración y recortar gastos superfluos».

Respecto a las críticas de su partido hacia la «radicalización» del PSPV, la portavoz de Cs ha declarado que «solamente desde un centro equilibrado se ven las cosas con responsabilidad política, no desde los extremos».

Sánchez se ha mostrado optimista tras una reunión de la que ha asegurado salir «con buenas sensaciones», y ha afirmado que Puig ha tenido una actitud «receptiva» en los que considera «temas muy importantes para los valencianos y las valencianas».