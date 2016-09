Ciudadanos se desmarca del veto a la candidata del PP como condición para desbloquear RTVV

El primer movimiento del PSPV para tratar de desbloquear la situación de Radiotelevision Valenciana (RTVV) en el nuevo curso político todavía no ha encontrado por el momento respuesta favorable del PP ni de Ciudadanos.

Después de que ABC publicase los vínculos familiares del candidato a presidente del Consejo Rector, Josep López, con el dirigente socialista Alfred Boix, Ciudadanos (que habia dado su apoyo inicial) se negó a votar favorablemente a la propuesta, lo que impedía que el órgano saliese adelante con la mayoría cualificada que requiere.

Tras el fracaso en julio y de que el pleno extraordinario convocado para designar a los miembros se anulara, a finales de agosto los grupos reiniciaron los contactos. Así, el PSPV propuso a los populares apartar a Josep López a cambio de que éstos retiraran la de Maite Fernández, cuyo perfil ha sido cuestionado por Podemos y Compromís debido a su trabajo en la anterior televisión.

Pero los populares parece que se mantendrán en la misma posición y rechazan modificar la candidatura. «Es el PSPV quien tiene que buscar los apoyos necesarios, no vamos a entrar en un juego de vetos», indican fuentes populares.

A ello se le suma que tampoco Ciudadanos ve con buenos ojos el cambio de Fernández a cambio de apartar a Josep López y, por lo tanto, se mantendrá ajeno a esta posición, tal como trasladaron al PP en una reunión en las Cortes entre ambos partidos este lunes por la tarde. «Los grupos se tienen que sentar y decidir si se tiene derecho a veto o no. Si cae López es porque no se eligió a una persona con el perfil adecuado», afirman desde la formación naranja, para recordar que no tienen ninguna prisa en la reapertura de RTVV a diferencia del tripartito.

Será este martes cuando pueda comenzar a vislumbrarse un comienzo de desbloqueo tras la celebración de la Junta de Síndics, además de comenzar a tratar ya los nombres concretos como alternativa para presidir el Consejo Rector después de dos intentos fallidos (Ciudadanos ya rechazó a la cineasta Pilar Pérez Solano porque estuvo cerca de encabezar la lista del PSPV por Alicante y es asesora de Puig en materia audiovisual).

Pese a que todo sigue en el aire, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, expresó ayer en una entrevista en Levante TV su voluntad de que la fecha de reapetura se mantenga de cara a finales de año y dio por hecho que esta misma semana se podrá alcanzar el consenso.