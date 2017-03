El Circuit de Carreres de la Diputació assumeix el repte d’aconseguir el 25 per cent de participació femenina

El Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València celebra la seua XX edició i per a açò s'ha proposat un gran repte: que la participació femenina arribe enguany al 25%. Així ho ha destacat la diputada d'Esports, Joventut i Igualtat, Isabel García, en la presentació del conjunt de proves. “És de justícia que este 20 aniversari ho dediquem a augmentar la participació femenina, en una proposta que celebra la seua vintena edició, fet poc habitual en les carreres espanyoles”, ha assenyalat la diputada.

Per aconseguir este objectiu s'ha reduït el quilometratge total de les proves, de manera que hi haurà sis 10K. A més, es premiarà a totes les corredores que participen si s'aconsegueix este percentatge de participació de dones, així com als clubs en els quals hi haja hagut major índex d'intervenció femenina. “La filosofia paritària del circuit és perfecta, a la qual s'uneix la possibilitat de conéixer nous municipis, la qual cosa ho converteix en el còctel perfecte”, ha destacat Isabel García.

El XX Circuit de Carreres Populars de la Diputació està format per 12 proves, que començaran el pròxim 9 d'abril a Quart de les Valls amb una mitja marató, i recorrerà els municipis d'Ontinyent, Massamagrell, Gandia, Llíria, Godella, l'Eliana, Siete Aguas, Buñol, Paterna, Xàtiva, i culminant a Xirivella el 5 de novembre. Hi haurà un total de dues mitges maratons, sis 10K i quatre carreres d'al voltant de 15 quilòmetres.

Més de 50 municipis en 15 comarques, 50.000 atletes participants i 1.700.000 metres recorreguts, xifres que adonen dels 20 anys que ha complit esta proposta, que en paraules de la directora d'Esports de la institució provincial, Mª Ángeles Medrano, “va nàixer amb la intenció de regular les carreres populars en els municipis de la província, així com donar-les a conéixer, una filosofia que no ha canviat”.

Temps que ha donat per a moltes anècdotes, com la de Juan Gandia Vivas, que va començar a córrer amb les proves del Circuit passats els 50 i no va faltar a cap durant 10 anys, o la d'Inmaculada Francisco, qui l'endemà a la nit de noces va córrer l'última carrera de la temporada per a coronar-se campiona. “Poder participar amb Abel Antón o Martín Fiz a Canet d'en Berenguer o amb Chema Martínez i Marta Domínguez a Massamagrell és una cosa que et permet l'atletisme popular”, ha indicat Mª Ángeles Medrano.

En la presentació també ha intervingut Guillermo Peñalver, gerent de l'empresa col·laboradora 42K Running, qui ha apuntat que “cal cuidar al corredor perquè cada vegada sap més, és més exigent, i com ocorre en el cinema, a veure una mala pel·lícula no va ningú però a una bona es fa cua per a entrar”. A l'acte també han assistit alcaldes, regidors de l'àrea i persones vinculades al món de l'esport dels municipis valencians.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar en la web del Circuit fins al 31 de març (www.circuitodiputacionvalencia.es)