Más allá de lo afortunado del acrónimo, lo cierto es que este miércoles, un día después del funeral lacio de Cierval, se presentó la todavía no nata Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. La CEV. Si, sin “C” de Comunitat.

Pues eso, que más allá de lo acertado del nombre, los empresarios valencianos han sido muy rápidos en la sustitución de una patronal por otra. Ahora solo hace falta que sean capaces de que la nueva CEV sea capaz de convertirse en una auténtica autonómica.

Gran tarea tiene por delante Salvador Navarro y los suyos. Porque no va a ser fácil. Porque su trabajo ahora es conseguir lo que, efectivamente, Cierval no logró en casi cuarenta años: ser una auténtica autonómica.

Y para ello habrá que hacer un mix inteligente entre las necesidades de financiación de la nueva organización y el peso real en la economía de sus socios. Porque si bien solo con lo segundo no se puede ir muy lejos, si le dan demasiado peso a lo primero corren el riesgo de que la nueva CEV “se la compre” alguien con el suficiente dinero para hacerlo.

De todas formas, lo importante es que los empresarios valencianos después de una demasiado larga agonía han sabido salvar el problema con la suficiente velocidad y sin dejar vacío el espacio de representación autonómica de los empresarios. Han sido más responsables de lo que como sociedad hemos sido con el sistema financiero o la televisión pública.

Hace unos días, un experto economista me explicaba que Alemania, fuera de Europa, caería en la irrelevancia en el nuevo mundo globalizado. Probablemente, por eso el proyecto europeo sigue vivo.

Con la autonomía pasa algo parecido. Es mejor que exista. Nos da más entidad. Nos hace relevantes, en la medida de nuestras posibilidades. Por eso hace falta que la sociedad civil se organice a nivel autonómico. Y, en el terreno empresarial, CEV is the new CIERVAL. CEV es la nueva moda.