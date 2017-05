Cerdán, tras su dimisión en el PSOE de Alicante: «Tengo apoyos de buena parte de la militancia»

El recién dimitido secretario general del PSOE en la provincia de Alicante, David Cerdán, está lejos de tirar la toalla en su voluntad de «renovación» dentro del partido. «Tengo apoyos de buena parte de la militancia», ha advertido tras apartarse del cargo, un planteamiento temporal, a tenor de sus declaraciones: «no me he quedado fuera de juego, me he salido del juego, para trabajar desde fuera, porque dentro el aparato está bloqueado, oxidado».

Aunque el detonante de su salida está en su exclusión de la delegación de 32 alicantinos que acudirán al Congreso Federal, el trasfondo está en luchas internas en la provincia por la apertura y «las formas de hacer las cosas», a juicio de Cerdán, que se ha rebelado porque perduran ciertas vacas sagradas en la formación «desde hace décadas» influyendo en cada decisión. «No se pueden decidir las cosas entre tres en un restaurante y entre mis referentes no puede estar ya Ángel Franco», ha manifestado.

De hecho, para acudir al citado congreso, Cerdán había propuesto su nombre en último lugar de la lista, «para que no hubiera suspicacias», pero el sector liderado por el exalcalde de Elche, Alejandro Soler, no ha aceptado esa posibilidad y se ha impuesto.

Como Pedro Sánchez

Preguntado por ABC acerca del paralelismo posible con Pedro Sánchez, que planteó batalla desde fuera del partido, Cerdán no ha querido compararse: «no lo sé, pero voy a luchar por ese espíritu de renovación y de cambiar las cosas de Pedro Sánchez porque el que hemos trabajado desde octubre». No en vano, se ha alineado con el sector sanchista, aunque ahora salga quemado en el proceso de refundación del partido a través del Congreso Federal.

Por el momento, el alicantino tiene asegurada su continuidad en la escena política, con independencia de sus responsabilidades orgánicas en el PSOE. «Soy diputado provincial y represento a los votantes de Aspe, mi municipio», ha recordado, con la firme convicción de «acabar con el socialismo de mesa camilla».