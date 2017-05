El centre ocupacional de la DiputaciÃ³ s'integra en la xarxa de la Generalitat i garanteix la seua continuÃ¯tat

Un acord amb la Generalitat Valenciana va a permetre la integració en la xarxa pública del centre ocupacional que la Diputació de València dedica a l'assistència de persones amb diversitat funcional. El ple ha aprovat hui un acord, impulsat des de l'Àrea d'Inclusió Social que dirigeix la diputada Rosa Pérez Garijo, amb el qual es regula el règim d'accés a places públiques del centre, situat en el complex educatiu Misericòrdia. Aquesta mesura, a més de garantir la continuïtat del servei i possibilitar l'ampliació de places i de plantilla, confirma l'aposta del govern de la Diputació per donar solucions a les necessitats del centre, dedicat a l'assistència de persones amb diversitat funcional.

“Hem arribat a una acord amb la Conselleria per a incloure el Centre Ocupacional Escola en la xarxa pública i posar fi a una situació que era anòmala, atès que totes les persones usuàries havien sigut valorades i el 63 per cent tenia assignat el centre de la Diputació en el seu Programa Individual d'Assistència”, ha assenyalat la diputada d'Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo. La diputada insisteix que “amb l'acord d'intencions entre ambdues institucions, garantim que es cobrisca el 100% de les places públiques. No tenia cap sentit que nosaltres no les poguérem cobrir mentre la Conselleria té llista d'espera”.

La diputada va mantenir una reunió el passat 22 de desembre amb el Director General de Diversitat Funcional, Antonio Raga, on va deixar palesa la intenció del nou equip de govern d'integrar el Centre Ocupacional Escola en la xarxa pública de serveis del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Més recentment, amb data de 7 de març de 2017, es va emetre una resolució de la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, Mercè Martínez, per la qual es reconeixia aquesta institució com a centre integrat en aquesta xarxa pública. I tal com declara expressament la resolució aprovada en el plenari, no cal efectuar cap tipus d'adaptació ni modificació en les instal·lacions del centre, ni en el seu reglament de Règim Intern, programació i serveis que presta, per a complir els requisits, la ràtio i els estàndards de qualitat per al reconeixement i l'acreditació del mateix.

D'altra banda, Pérez Garijo considera que aquesta era una mesura que “s'hauria d'haver pres fa molts anys” i per la qual s'ha treballat des que ella es va fer càrrec de la delegació. En paraules de la diputada, “el fet que el Centre Ocupacional Escola estiguera aïllat complicava la cobertura d'aquelles places que quedaven vacants”. “De fet”, ha prosseguit, “pensem que aquesta «no decisió» del Partit Popular era deliberada, doncs estaven deixant morir el centre a poc a poc”.

La labor del centre

El CO-Escola, situat al Complex Educatiu Misericòrdia, es troba inscrit en el registre d'Entitats, Centres i Serveis d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, tenint l'autorització de centre ocupacional per a persones amb discapacitat des del 26 d'abril de 1994. Entre els seus objectius fonamentals, es troba proporcionar integració sociolaboral i ocupació terapèutica, ajust personal i promoció de l'autonomia personal a persones amb diversitat funcional.