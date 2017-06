El exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha tratado este jueves de desmentir al que fuera su testaferro y administrador de la Sociedad Spartaky Sinergias S.L., José Estarlich. El principal confidente del caso Taula ha acudido a declarar voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre las prácticas llevadas a cabo desde la empresa pública.

Estarlich -también imputado en esta causa- aseguró que no tenía constancia de las «mordidas» que se investigan a cambio de adjudicaciones de contratos pues que él era un «hombre de paja» y propuso que la mercantil en la que figuraba como administrador se hiciera cargo del pago de la responsabilidad civil de los delitos por los que está siendo investigado.

Unos hechos que Benavent ha negado para manifestar que su testaferro sabía del cobro de estas cantidades y de la facturación falsa. Además, ha indicado que decidió invertir en Spartaki por recomendación del exvicesecretario de Organización del PPCV David Serra.

El exgerente de Imelsa ha señalado que es «muy extraño» que él diga que no sabía nada cuando era el administrador de la empresa y «sabe cómo es el mundo empresarial». «La gestión del día a día la llevaba él totalmente. Yo estaba desvinculado. Él se encargaba de pagos, facturaciones y de buscar empresas», ha apostillado.

Spartaki, una planta de energías renovables ubicada en la provincia de Castellón, era propiedad de Benavent, según ha reconocido, pero quien la administraba «realmente» era Estarlich. «Sabía que cobrábamos 'mordidas', buscó las empresas y la facturación era falsa», ha aseverado.

El exgerente de Imelsa también ha lamentado la lentitud con la que se instruye la causa. «Todo son trabas. Aquí se ve que no interesa que la gente diga la verdad y se hable de corrupción»: «Si no se ponen recursos, no se dan medios a los fiscales y a los jueces para investigar, las cosas se complican. Los políticos, lo único que hacen es meterse, enredar y cuanto menos se sepa, mejor».