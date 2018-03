Política Cargos de Compromís y de Podemos se suman a la concentración por la libertad de los «presos políticos» Centenares de personas se citan «en solidaridad con Cataluña» frente a la Delegación del Gobierno de Valencia Algunos de los asistentes queman fotos del Rey y del juez Llarena

Rosana B. Crespo

@rosanabcrespo Seguir VALENCIA Actualizado: 26/03/2018 22:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Centenares de personas (alrededor de 300) se han concentrado en la tarde de este lunes frente a la Delegación de Gobierno de Valencia para reclamar la «libertad de los presos políticos» catalanes tras la detención de Carles Puigdemont y el ingreso en prisión para Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa por su participación en el 1-O.

A la cita han acudido los diputados de Compromís Josep Nadal -quien ha pedido una «salida democrática y pacífica» al conflicto-, Mónica Àlvaro y Marian Campello; y la portavoz de València en Comú (la marca blanca de Podemos) en el Ayuntamiento de la capital, María Oliver, además de algunos miembros del Consejo Ciudadano de la formación morada.

La representación de ambos partidos ha sido notablemente inferior a la concentración convocada el pasado septiembre a favor del referéndum ilegal de Cataluña, donde pudo verse a varios dirigentes, como la portavoz y máxima dirigente del Bloc, Àgueda Micó, o el líder de Podemos en la Comunidad, Antonio Estañ.

En directe a València des de la concentració contra la repressió i per la #LlibertatPresosPolítics#LlibertatPresesPolítiquespic.twitter.com/Ytd3rLoMQx — BLOC València (Compromís) (@BlocValencia) 26 de marzo de 2018

Los asistentes han gritado proclamas como «Llibertat presos polítics», «Sense llibertat no hi ha democràcia», «Catalunya, no esteu sols», «Visca Terra Lliure», «País Valencià, Països Catalans», «Volem la independència», «Fora les forces d'ocupació» o «La policia tortura i assassina». La canción «L'estaca», de Lluís Llach, ha sido cantada en repetidas ocasiones.

Durante la cita, que se ha desarrollado sin incidentes y con importante presencia policial mientras la calle Colón era cortada, algunos de los presentes también han quemado varias fotografías del Rey Felipe VI y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Entre las entidades que han acudido se encontraban Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Arran, la Cup, Escola Valenciana o la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. El coordinador de esta última, Antoni Infante, ha manifestado que la concentración era para «defender la libertad y la democracia». «Defendemos que los problemas políticos sólo pueden tener solución a nivel político, y la más amplia libertad de expresión, en contra de todo tipo de represión», ha indicado.

Un asistente quema una fotografía del juez Pablo Llarena -EFE

Por su parte, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) considera «extremadamente grave» la «acentuación de la represión» como «única reacción» del Estado español y ha sostenido que encarcelar cargos electos «por haber organizado una votación o porque la mayoría parlamentaria que expresa la soberanía popular decida investir un diputado u otro como presidente, y amenazar con posibles penas de hasta 30 años de prisión, es injusto».

«Denunciar esta gravísima regresión autoritaria no implica en absoluto compartir el proyecto independentista», han comentado en un comunicado en el que animan a participar en las concentraciones y en el añade que es necesario situarse «muy a la derecha, y en un posicionamiento muy autoritario, para no compartir esta preocupación y esta denuncia».