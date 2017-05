AsÃ­ son las candidaturas para liderar Podemos en la Comunidad Valenciana

Podemos inicia este domingo la renovación de su dirección en la Comunidad Valenciana con una asamblea autonómica -más conocida como Vistalegre valenciano- en la que se debatirán los documentos políticos y organizativos para posteriormente iniciar una votación de los candidatos a secretario generalcuyo resultado se conocerá el próximo 21 de mayo.

La persona que releve al actual líder, Antonio Montiel, tendrá en su mano -junto a su equipo- decisiones tan trascendentales como la política de pactos de cara a 2019 (por ejemplo, si la formación morada vuelve a concurrir con Compromís), una eventual entrada en el Consell, la estrategia de fiscalización del Gobierno durante los próximos años o el funcionamiento del grupo parlamentario en las Cortes.

Aunque el partido ha tratado de evitar la batalla del Vistalegre nacional -con el pulso entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón- separando el debate político de los liderazgos, lo cierto es que quien salga victorioso en el proceso de votación aplicará su programa, como suele ocurrir en estos procesos.

Finalmente han sido tres las candidaturas que disputarán la dirección autonómica. Obrint Podem, liderada por la senadora Pilar Lima, es la más cercana a Pablo Iglesias, lo que puede disparar sus opciones de ser vencedora por la movilización de sus afines en los procesos telemáticos y porque el resto de opciones con posibilidades no han podido llegar a ningún tipo de acuerdo por sus diferencias. En esta lista figura como número dos el profesor de la Universitat de València Manuel Illueca, además de Rita Bosaho, Esther Sanz, la senadora Vicenta Jiménez, el alcalde de Vinaròs (Castellón), Enric Pla, y Ricardo Romero «Nega», cantante del grupo «Los chikos del Maíz».

La senadora Pilar Lima - Óscar del Pozo

Obrint Podem defiende la recuperación del «movimiento popular», que la formación tenga un papel más relevante en el Gobierno valenciano para ganar visibilidad -sin descartar la entrada en él- y se muestra abierta a confluencias como la de las pasadas elecciones con Compromís.

Esta candidatura, sin embargo, es vista por una parte del partido como un mayor intento de control del territorio por parte de la dirección nacional en lugar de caminar hacia la federalización que defienden el resto de listas.

La inquietud sobre su posible victoria ya empezó a expandirse en el seno del grupo parlamentario hace unas semanas. La causa es que ninguno de los diputados está integrado en ella, lo que para algunos demuestra su poca implantación en la Comunidad y su desconocimiento de la realidad del territorio. Motivo por el que uno de los últimos movimientos fue tratar de acercarse a la corriente feminista Reconéixer-nos liderada por la parlamentaria Cristina Cabedo, quien tras varias conversaciones se retiraba finalmente de la carrera sin concurrir en ninguna lista.

Algunos diputados, en este sentido, ya temen el «autoritarismo» y la «purga» que se pueda producir, mientras lamentan la predicción de que conformar un nuevo equipo integrador resulta casi imposible.

Sin tutelajes

La segunda candidatura (Més morat, Més Podem) está encabezada por la diputada Fabiola Meco, mano derecha de Antonio Montiel. Junto a ella se encuentran las parlamentarias autonómicas Cristina Gascó y Llum Quiñonero; las diputadas en el Congreso Ángela Ballester y Rosanna Pastor, así como el concejal de Vall d'Uixò Óscar Langa, entre otros.

Meco critica el tutelaje de la dirección nacional -sobre todo a la hora de establecer pactos- y rechaza que su lista sea continuista. También defiende el papel institucional que ha realizado la formación durante estos dos años de legislatura y las iniciativas lideradas por Podemos en las Cortes, como la Agencia Antifraude, la ley de pobreza energética o la de cuentas abiertas.

La diputada apuesta, además, por ser «mucho más contundentes» con el actual Consell para «no ser cómplices de un Ejecutivo que no cumple con lo que prometió» y, sobre la entrada en él, remarcan que «por ahora no está en la agenda».

Mayor descentralización

Por último, la lista encabezada por el diputado Antonio Estañ está conformada por las corrientes Aprofundir el Canvi, Marea Valenciana y Profundización Democrática, siendo la única alianza que se ha producido durante todo este proceso.

No fue posible, sin embargo, un pacto con la lista de Meco que conformara una candidatura fuerte frente a los «pablistas». Ni siquiera tuvieron reuniones formales y entre ambas se han producido cruces de acusaciones por falta de diálogo.

Antonio Estañ, junto a otros integrantes de la candidatura - MIKEL PONCE

Sus integrantes -entre ellos la diputada Sandra Mínguez, los parlamentarios Daniel Geffner y César Jiménez, el senador Ferran Martínez, la concejal de València María Oliver y el secretario general de Podem València, Jaime Paulino- se han caracterizado por mantener una posición crítica con el actual secretario general autonómico, por lo que consideran continuista Més Morat, Més Podem.

Estañ defiende mayor descentralización y autonomía para decidir pactos electorales y considera insuficiente la labor de control al actual Consell. Tanto su lista como la de Meco marcan, además, distancias con Compromís.