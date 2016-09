El campus de Berklee en Valencia arranca el curso con 193 estudiantes de 34 países

Valencia se convierte un año más en el epicentro académico de la actividad cultural. El campus en Valencia de Berklee College of Music ha abierto sus puertas a 193 estudiantes procedentes de 34 países, que inician el curso académico este lunes.

Este año el campus recibe a 142 estudiantes de máster, matriculados en uno de los cuatro programas de alta especialización que ofrece el campus: Music Production, Technology, and Innovation; Contemporary Performance (Production Concentration); Scoring for Film, Television, and Video Games; y Global Entertainment and Music Business.

Los estudiantes candidatos al título de máster en Contemporary Performance (Production Concentration) perfeccionarán su puesta en escena y ejecución sobre el escenario y también en sesiones de grabación en estudio, aprenderán a hacer frente a las exigencias a las que se enfrentan músicos y artistas, y desarrollarán estrategias para producir y gestionar sus propios proyectos.

El programa de Scoring for Film, Television, and Video Games se centra en componer, orquestar, editar e integrar música en un amplio abanico de medios.

Los estudiantes de Global Entertainment and Music Business aprenderán a afrontar los retos derivados de la representación de artistas o del emprendimiento dentro del mundo de la música, integrado en las crecientemente complejas industrias digital y del entretenimiento a nivel internacional.

Finalmente, los candidatos al título de máster en Music Production, Technology, and Innovation explorarán nuevas direcciones artísticas y formas de expresión aplicando las últimas innovaciones en el terreno la tecnología a la música.

El campus de Berklee en Valencia también acoge a 51 estudiantes universitarios en el marco de su programa Study Abroad, que este año da la bienvenida a alumnos del campus de Berklee en Boston, de Emerson College (EE.UU.), del Tecnológico de Monterrey (México), y de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador).

Durante su estancia en Valencia estudiarán principalmente en los programas de Music Technology e International Music Business, y tendrán la oportunidad de experimentar la rica cultura mediterránea y prepararse para los retos únicos que presenta la industria musical global.

Un comunicado de Berklee destaca que la Comunitat Valenciana es el hogar del 50% de los músicos de España (40.000 músicos, 60.000 estudiantes y 20.000 asociaciones musicales), gracias a su arraigada tradición de bandas sinfónicas, así como el punto de confluencia de tres áreas geopolíticas, culturales y musicales (Europa, Latinoamérica y el Mediterráneo).

También afirma que su "vibrante, colorida y moderna capital" constituye "una sede excepcional para el único campus de Berklee fuera de Boston".