Caso Gürtel Camps: «Nunca hablé con ningún empresario para pedirle nada»

«Nunca hablé con ningún empresario para pedirle nada». El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha insistido este jueves en que nunca dio órdenes para cometer acciones irregulares y ha vuelto a negar las acusaciones de financiación irregular en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana bajo su mandato, conforme declaró el que fuera secretario general de la formación Ricardo Costa, en el juicio del caso Gürtel.

En una entrevista en «Herrera en Cope», Camps ha sostenido que los detalles que ofreció Costa en la Audiencia Nacional son «abstractos» y además, ha dicho no entender cómo «desde octubre de 2009 hasta hace poco se ha defendido que la financiación era legal, con el dinero que responde en ley para poder hacer frente a los pagos de la campaña y financiación del partido, y ahora todo esto es una sorpresa».

El expresidente de la Generalitat ha recordado que «hubo una instrucción de cuatro años en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a la que yo no fui ni como testigo, nadie me acusó de nada y ahora, no sé por qué, de repente en quince días, durante lo que en nueve años nadie ha dicho, están diciéndolo".

Camps se ha mostrado tranquilo frente a las acusaciones de Ricardo Costa y, al respecto, ha detallado que «mi tranquilidad es que nunca hable con ningún empresario para pedirle nada. Ni para mí, por supuesto, que tengo lo mismo que cuando entré en política, y nunca le dije a nadie vaya a usted a decirle a … No sé ni cómo se hacen estas cosas».

Camos también ha asegurado este jueves que no va a dejar su puesto en el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) aunque lo pidan Les Corts Valencianes y ha asegurado que "no tiene sentido" que el parlamento valenciano hable de él hoy nueve años después de que dimitiera de su cargo.