Camps se desvincula del caso Taula y promete querellarse: «Ni contratos, ni favores, ni cajas B»

El que fuera presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, ha emitido un comunicado en el que niega su implicación en el llamado «Caso Taula». Camps desmiente de esta manera al juez instructor de la causa, Víctor Gómez, que ha levantado el secreto de sumario esta misma mañana, implicando al expresidente y varios exconsejeros.

Este es el comunicado completo:

«Desmiento rotundamente la informacion que me implica en el caso llamado Taula. Me ratifico en la rueda de prensa que di el pasado enero sobre esta cuestion. Voy a pedir deduccion de testimonio para querellarme contra quien me implique directa o indirectamente, quien calumnie o injurie y quien manche incluso levemente mi honor.

Ni contratos, ni favores, ni cajas B, ni financiacion irregular, ni cobros, ni conexion con la sede nacional del PP. Ni conversaciones de ningún tipo con los implicados en este asunto que desconozco absolutamente».