La campeona del mundo de ajedrez gana Â«a la ciegaÂ» al mejor espaÃ±ol sub-12

La ucraniana Mariya Muzychuk, campeona del mundo de ajedrez desde 2015 a 2016, se ha impuesto en un partida de exhibición «a la ciega» que se ha celebrado en Paterna (Valencia) dentro de una jornada de ajedrez que ha contado con otras actividades.

La exhibición se enmarcaba dentro de los actos celebrados ante la primera visita a Valencia de la Gran Maestra ucraniana tras su fichaje por el equipo Laboratorio SyS de Paterna. En las partidas de exhibición, ha jugado de espaldas con la ayuda de un traductor que movía las fichas por ella.

Muzychuk ha disputado una partida «a la ciega», sin mirar el tablero y en la que utilizó tan solo de su memoria y sus habilidades para derrotar a su joven rival, José García Molina, de 11 años y campeón de España sub'12.

Aunque en la partida «a la ciega» la victoria ha sido para Muzychuk por renuncia de su rival, la Gran Maestra ha reconocido la dificultad que le ha supuesto la partida debido a la "interesante" apertura que le ha obligado a calcular muchas jugadas con la dificultad de tener que recordar en cada una la situación de las piezas.

Muzychuk ha debutado este sábado con el Laboratorio SyS en la División de Honor del campeonato autonómico interclubes en el que el equipo de Paterna se mantiene invicto después de cuatro jornadas tras vencer el sábado por 6,5 a 1,5 al club de ajedrez Mislata.

Renuncia al Mundial

En cuanto a su renuncia a participar en el Mundial de Ajedrez de 2017, que se disputa en Irán, se ha debido a que había condiciones "muy estrictas", entre ellas las de llevar velo.

"Creo que para una competición de ese nivel, las jugadoras deberían tener mejores condiciones de juego y la organización ser más respetuosa con ellas", ha añadido Muzychuk.

La ajedrecista ucraniana ha asegurado que intentó hablar con otras participantes y convencerlas de que no aceptaran, pero tuvo poco tiempo para ello y no pudo convencer a todas.

"Basé mi decisión en que si ahora aceptamos esas condiciones, si cedemos en esto, siempre podrán exigirnos aceptar condiciones para jugar", ha explicado la ajedrecista ucraniana, quien no encontró respaldo en la Federación Internacional de Ajedrez.

"La federación dijo que o se hacía en Irán o no se hacía. No sé si por dinero o porque no había otros países dispuestos por falta de tiempo. No sé si cambiará el criterio de la FIDE para elegir sede porque cada jugadora decide si quiere asistir o no y hay muchas que sí han ido", ha añadido.

Respecto a su decisión de jugar en España, Muzychuk ha recordado que ya había estado tres veces en España para disputar campeonatos infantiles y ha añadido que en los tres días que lleva en su nuevo destino le han tratado "muy bien y he estado muy a gusto".