Una campanya per combatre el rebuig a persones amb trastorn addictiu

«Un dels problemes més comuns que ens trobem en la societat a l'hora d'entendre les addiccions és la manca de comprensió, el rebuig fins i tot d'aquest tipus de pacients, en no entendre que es tracta de malalts amb els mateixos drets a ser atesos com qualsevol persona que pateix un altre tipus de malaltia. Quan parlem d'esta problemàtica ens estem referint a l'estigma de la persona amb trastorn addictiu».

La Societat Científica Espanyola d'Estudis sobre l'Alcohol, l'Alcoholisme i altres Toxicomanies (Sociodrogalcohol) ha llançat una campanya a nivell nacional per combatre, precisament, eixe estigma que la societat té sobre les persones amb trastorn addictiu. Un estigma que, segons Sociodrogalcohol, segueix present dècades després que es reconegui que l'addicció és una malaltia. La persona amb una conducta addictiva és vista per la societat com algú que ha triat voluntàriament posar-se malalt i que té poca força de voluntat per recuperar-se.

Pocs entenen en la societat la dimensió integral de la malaltia i els factors biològics, psicològics i socials que contribueixen a una major vulnerabilitat cap a l'addicció. «La gran majoria de les persones amb problemes d'addicció pateixen el rebuig social i són discriminats i estigmatitzats».

Per aquest motiu la societat científica, llança un Pla de Sensibilització que es desenvoluparà al llarg de tot el 2017 a tot el territori nacional. Socidrogalcohol, entre moltes altres coses, facilitarà un document d'adhesió amb l'objectiu de reduir l'estigmatització de les persones amb trastorns addictius. Al document d'adhesió podran sumar-se organitzacions, entitats, associacions, etc. de tota mena que treballen en addiccions a Espanya. El principal objectiu és reduir l'estigma que patixen les persones addictes i reclamar una intervenció d'acord amb esta normalització.

Entre altres qüestions pretén afavorir el tractament integral, públic i gratuït, assumint la coordinació amb altres recursos; reclamar l'existència d'estructures assistencials acords a les necessitats dels pacients i les seues famílies o augmentar el coneixement social sobre el fet que l'addicció és una malaltia (no és un vici ni una elecció personal voluntària) i tractar de que la societat entenga la necessitat de reinserció de les persones que la patixen, entre d'altres.

Algunes de les accions que es van a implementar són la realització de cartelleria i fullets que es repartiran pels centres de salut, elaboració de material per difondre en els mitjans de comunicació, xarxes socials i pàgina web (vídeo, falques, cartells, etc. ), així com la realització de debats i jornades a nivell autonòmic i nacional. Els interessats poden llegir el document d'adhesió a la pàgina web de la societat: www.socidrogalcohol.org. A més, es pot seguir la campanya a les xarxes socials amb el hashtag #rompeelestigma.