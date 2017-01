Vaya día el de ayer. No sé si para jugar al despiste y que no se hable de los 786 problemas que tiene Valencia como ciudad, o guiados por esa ideología que preside la inmensa mayoría de sus decisiones, el tripartito del Ayuntamiento de Valencia aprobó una moción presentada por Valencia en Comú, o lo que es lo mismo, Podemos, para entre otras cuestiones reclamar el pago del IBI a la Iglesia, eliminar símbolos religiosos en edificios de titularidad municipal, eliminarlos de las escuelas cuando estos sean utilizados como centros electorales o instar al Congreso de los Diputados para que el Estado que revise sus acuerdos con la Santa Sede, debe ser lo más urgente que tiene entre manos el gobierno municipal además de defender a ultranza la cada vez más criticada política de movilidad sostenible (caray con el nombrecito) del mediático concejal Grezzi.

Por partes. El IBI. La Iglesia Católica dedicada a la atención de los pobres y más necesitados sólo reclama el mismo trato que reciben instituciones dedicadas a los demás, aunque con distinto resultado: partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales y demás. En la pasada ola de frío, las parroquias e iglesias estuvieron abiertas, y el personal de Cáritas estuvo en las calles. Las puertas del Ayuntamiento se mantuvieron cerradas a cal y canto. Sobre las urnas electorales. La Iglesia Católica en estas situaciones pone sus centros al servicio de la sociedad, nada más, y nada menos. Sobre los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Los mismos están vigentes desde 1979, y han sido respetados por todos los gobiernos de la democracia, varios del PSOE. Ahora los socialistas del Ayuntamiento de Valencia instan al cambio, ¿Peaje político con sus socios de gobierno? ¿Cómo van a defender esta posición? A la espera quedamos de cómo defenderán ésta causa más allá de la peregrina explicación dada por su portavoz intentando unir la moción de Podemos con el código de transparencia y buen gobierno.

Y es que el día de ayer fue intenso. Resulta que tras una denuncia de un vecino el Ayuntamiento insta a la Iglesia de San Nicolás a no tocar sus campanas hasta que los técnicos correspondientes realicen las mediciones oportunas para que no se perturbe el descanso de los vecinos ¿Cuántos años llevan doblando las campanas de San Nicolás? Pero hay más, ya pesa una denuncia de igual naturaleza sobre la Iglesia de los Santos Juanes ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Sabotaje? Por mucho que algún ideólogo se empeñe, las cosas son y deberían ser más sencillas y lógicas. Lo laico y lo religioso pueden colaborar sin que pierdan su independencia, aunque desde el tripartito, no se vea así. Una pena.