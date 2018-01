26/01/2018 13:01h Actualizado: 26/01/2018 13:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el azote del temporal golpeando ya, como suele ocurrir en invierno, el norte de nuestra comunidad, la nieve hiela a Castellón, pero el frío llegó con la declaración de Ricardo Costa. Ya mantuve en mi primera columna en ABC Comunidad Valenciana, hace exactamente dos años, que el PPCV debía sufrir una refundación. Lo ha intentado con esfuerzo Isabel Bonig, pero no ha sido suficiente. Me consta que no es fácil luchar contracorriente, y menos contra Génova 13, esa atalaya del desconocimiento de la realidad. Ni saben, ni entienden lo necesario que hubiera sido crear en nuestra región, una marca similar a la UPN. Queda poco tiempo para las próximas elecciones autonómicas, los milagros en política ocurren, y un año y varios meses en política es mucho tiempo para que ocurra todo tipo de calamidades o no. Los valencianos tenemos ansias de cambio, pero depositar nuestro voto, con ilusión y confianza se ha convertido en un mal sueño…

Imagen de Puig y Oltra tomada este jueves en las Cortes Valencianas -MIKEL PONCE

Hace mal Ximo Puig en exigir nada a Camps, cuando siempre los socialistas han rogado que no prejuzgáramos a Chaves y Griñán hasta que hubiera sentencia firme. Se equivoca el Molt Honorable porque lo fácil es decirle a él, cállese y exija lo mismo a sus compañeros de partido. Cierto es que nuestro presidente de la Generalitat ha sido de los pocos líderes socialistas en hablar del tema, conscientes de que la lacra de la corrupción se extiende de norte a sur y de este a oeste sin tener en cuenta las ideologías, pero Ximo es así, valiente.