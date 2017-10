Guillem Bertomeu - Lletraferit Bronca por encima de gestión «En esta nueva política, también continúa el vicio que aquí nadie deja el acta»

23/10/2017 20:47h Actualizado: 23/10/2017 20:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo el tema del serial de Cataluña, radiado, televisado y más que opinado le está sirviendo a Compromís para destapar de nuevo su tarro de las esencias original. Se han quitado el traje de gestores de lo público y se han engalanado con el de la ideología, que realmente es donde se sienten más cómodos.

Durante estas semanas hemos visto al eurodiputado Jordi Sebastià con la estelada catalana en el Parlamento Europeo, el senador Carles Mulet enviando una batería de preguntas estúpidas al Senado sobre el barco de Piolín, recordemos que es el mismo que también preguntó si estamos preparados para una invasión Zombi. Altos cargos del Gobierno valenciano y del grupo de Compromís en les Corts en las concentraciones en frente de la Delegación del Gobierno a favor del 1-O y posteriormente criticando la actuación de la propia Delegación del Gobierno tras los incidentes del 9 d'Octubre.

Son semanas de actitudes furibundas en redes sociales, que es donde más se les calienta la boca, como si en la Comunidad Valenciana viviéramos en un estado de excepción fascista o nacionalsocialista donde la mayoría de la sociedad civil no la concibe. Lo peor de todo es que estos “nuevos gestores políticos” cuando intentas establecer algún diálogo o respuesta contraria a su ideología propia, recalcitrante y totalmente encasillada, caen en el insulto fácil, como me sucedió a mí personalmente, donde me calificaron como “ací un imbécil” por el propio Director del Instituto cartográfico de la Generalitat Valenciana, Xavier Navarro, que en su propio currículum colgado en GVA Oberta señala que su lengua materna es el catalán, ni siquiera ha tenido el gusto de poner el valenciano. Este “educado” alto cargo señala que se presentó a las primarias de Compromís para la candidatura al Ayuntamiento de Valencia; pues vaya cantera que tiene el partido de Ribó. Que alguien les recomiende, a estos jóvenes políticos, una tila antes de ponerse delante de un teclado para arreglar sus mundos 2.0.

Esta soberbia ideológica les está dando mal resultado en las últimas encuestas realizadas, donde los socialistas valencianos, con una imagen más moderada y con pocos sobresaltos internos ofrecen una seriedad institucional de la que en muchas ocasiones adolecen los nacionalistas. El último capítulo, del desagradable escrache a la vicepresidenta Oltra, evidencian cuando interpretan la realidad de una forma u otra según ellos sean los que reciben los ataques o es el rival político. Y eso no vale en política. Y más cuando el tiempo define el comportamiento de cada uno.

Y por último, la aplicación del artículo 155 para Cataluña, también dividirá aún más a Compromís de sus socios del PSPV... Todo vale mientras se siga en el poder. Todas estas cuitas internas, y gobiernos sujetados con pinzas será toda una constante de aquí a las elecciones de 2019. Si no, podemos repasar la situación del Ayuntamiento de Alicante, pero esta vez es el alcalde socialista y su partido los que no quieren dejar la vara de mando aún con la presión de Compromís, Podemos y Esquerra Unida.. En esta nueva política, también continúa el vicio que aquí nadie deja el acta.