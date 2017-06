Como si de una contienda bélica se tratara, todo queda perfectamente establecido bajo unas reglas de juego que dejan espacio para la estrategia, las maniobras y el armamento político. Todo está medido, todo relato debe tener su antagonista, su contrario, y este no podía ser menos.

Y parece que lo han conseguido. Han logrado polarizar el espectro con una moción de censura mediatizada como parte central del show parlamentario al que algunos ya nos tienen acostumbrados. Una moción fracasada únicamente en su aspecto más teórico, pero que sin duda, se ha quedado muy lejos de convertirse en un fracaso mediático.

Nos quieren hacer creer que en esta dicotomía no hay espacio para nadie más, que las piezas que no encajan deben quedarse fuera del puzzle, que el resto de colores han desaparecido de la paleta (y de la palestra).

Nos encontramos en una etapa necesariamente transversal, de visiones globales que se entrelazan entre ellas y que necesitan encontrar una salida a las exigencias de la ciudadanía. Un nuevo periodo que de una vez por todas ha logrado alejarse de la concepción soviética de los dos bloques, de la brecha insalvable entre la izquierda y la derecha de Don Camilo y Peppone.

Es el momento de mirar por los movimientos, por las ideas, por aquellas personas que sí que entienden de matices y se alejan de lo rotundo. Que ven más allá del blanco y el negro y conciben que, entre el mal (de algunos) y el bien (de otros), hay opciones sensatas, dispuestas a cambiar el rumbo de las cosas y mejorar las oportunidades de toda la ciudadanía desde el respeto. Una gobernabilidad eficiente y en libertad.

Este escenario en el que vivimos, reclama posturas de consenso, posiciones constructivas que no hegemonicen sus discursos alrededor de los marcos habituales a los que ciertos partidos nos tienen acostumbrados.

Es evidente que nos preocupa lo que tenemos ahora, un contexto político, económico y social en nuestro país con corrupción y falta de un diálogo sincero entre quienes están al frente de algunas instituciones. Pero también debemos preguntarnos sobre el futuro, sobre lo que puede desencadenar decisiones carentes de reflexión o faltas de sensatez en otros que quieren tomar el poder de cualquier manera.

No podemos caer en su juego de blanco o negro. No podemos consentir que olviden las variedades de colores en un sistema democrático que por fin se ha vuelto heterogéneo. No perdamos de vista el amarillo, el verde o el naranja.

Toni Subielaes diputado autonómico y portavoz municipal de Ciudadanos en Valencia