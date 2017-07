El concierto de graduación de los alumnos de Máster de Berklee College of Music València, conocido como 'La Nit de Berklee', regresará el próximo sábado 8 de julio con las actuaciones de músicos procedentes de más de 30 países y el guitarrista John McLaughlin como invitado especial.

La institución académica organiza este evento gratuito junto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València y con el apoyo de Fundació Bancaixa, Mapfre, Yamaha Ibérica y COPE Valencia, según ha informado la Berklee en un comunicado.

Los artistas actuarán sobre un escenario flotante frente al Hemisfèric durante esta cita anual que en la anterior edición congregó a más de 4.000 personas. Entre ellos estará el renombrado guitarrista y compositor John McLaughlin, que saldrá a interpretar dos piezas para celebrar el quinto aniversario del campus.

La música de McLaughlin comprende múltiples géneros del jazz con tintes de rock, música clásica de la India, música clásica occidental, flamenco y blues. Por ello, es considerado uno de los pioneros de la fusión.

McLaughlin recibirá además un Doctor Honoris Causa el 10 de julio durante la ceremonia de graduación de 2017, que transcurrirá en el Auditori del Palau de les Arts Reina Sofía, de la mano del presidente de Berklee, Roger Brown. Eddie Gómez y Plácido Domingo recibieron este mismo reconocimiento en 2013 y en 2014 respectivamente.

Los asistentes a la fiesta de Berklee podrán disfrutar de piezas como 'Follow Me', una canción original de Polina Zizak; 'Flu', de Rachel Lanskey; 'Corporal AB / Sarty Party / We'll Aye Gang Back To Yon Town', de Alexander Walker; o 'The Lake', de Nerea Alberdi, entre otras.