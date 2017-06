…. y Stravinsky para las viejas. El título está extraído de un texto de Gilbert Keith Chesterton, donde con su acidez característica se reía de la clase política británica. Buena reflexión que viene muy bien en estos tiempos, donde las decisiones te pueden llevar a todo lo contrario de los objetivos, como le ha sucedido a la Premier May en Gran Bretaña, o donde planteamos mociones de censura que se parieron ya derrotadas y sin ninguna propuesta más que le desprestigio, aquí en España.

La sociedad está pidiendo música de Bach, y los políticos, sean veteranos o nóveles, solo encuentran las partituras de Stravinsky, parece ser.

Estamos en un tiempo donde los políticos más suben cuanto menos peso tienen; tanto intelectual, social, estratégico o incluso personal. Un tiempo donde asciende el que está callado, el obediente, se premia al que más domina el silencio, el no molestar, el no incomodar, el no ser libre y evidentemente más fácil y mejor posicionado lo tiene el que cuenta con un protector o ángel de la guarda.

Es tiempo de outsiders, de ofrecer un relato nuevo, de tocar temas incómodos, de salirse de la zona de confort, de plantar cara a las viejas guardias de los partidos, que siempre están presentes, casi siempre por ser su única fuente de trabajo profesional, atentos a cualquier desvío de la “ortodoxia clásica del partido”, sacrosantos principios que a fuerza de estirarlos ya están más que difuminados, como bien desgranó el columnista Andrés Puch definiendo a “las Viejas Guardias”, los típicos del “yo ya estaba aquí antes que tú, chaval”….Pues eso es caballero, una salida a tiempo también es una victoria.

Es tiempo de provocar “ruido político”, que no follón al estilo Mónica Oltra, de provocar comentarios, llamar la atención, bajar a la arena, mostrar curiosidad. Los mismos contando lo mismo, aburre….cambias de canal, miras hacia otra parte o te sales de la sala. La política nunca debe ser una cadena de inercias ni de rutinas.

Estamos en un tiempo donde a todos los partidos se les llena la boca con la palabra “regeneración”, pero donde cada uno la interpreta a su manera, a la manera que a él mismo no le afecte. Estamos en un tiempo que marcan que las cosas tienen que cambiar, donde la profesionalización que se exige a las empresas se tienen que visualizar también en los partidos, contando con los mejores, y en la Comunidad Valenciana, este año congresual se debe de hacer patente o se perderá de nuevo otra oportunidad.