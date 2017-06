La Audiencia sienta en el banquillo a la antigua cÃºpula de la CAM por el cobro de dietas millonarias

La Audiencia de Alicante ha dictado un auto en el que confirma el procesamiento de la excúpula de la CAM en el conocido como caso de las dietas y desestima los 15 recursos de los encausados contra el auto de procesamiento acordado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante en abril del pasado año.

El auto de procesamiento se dirigía contra el expresidente de la CAM Modesto Crespo, el ex director general de la entidad Roberto López Abad y la antigua cúpula de la caja, por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. El procedimiento se dirigía contra los máximos directivos y una veintena de consejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por el presunto cobro de dietas millonarias. Todos los investigados en esta causa fueron procesados, a excepción jefe del servicio jurídico de la caja, Juan Martínez-Abarca.

La investigación recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante en febrero pasado después de que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se inhibiera y la remitiera al Decanato de los Juzgados de Alicante. El expresidente de la CAM está investigado por un delito de apropiación indebida por, presuntamente, embolsarse 300.000 euros en dietas al ser designado presidente de Tinser Cartera, una empresa participada por la CAM, en 2009.

La Audiencia de Alicante rechaza que se hayan producido defectos de forma, puesto que los recurrentes no han podido precisar ninguno. En concreto, destaca que los recursos no citan la ausencia de notificación de ninguna actuación concreta y, en consecuencia, no ha lugar a “indefensión”. El auto insiste en que los acuerdos adoptados en relación con las dietas pueden constituir los ilícitos penales que se indica en dicho auto que trataban de ocultar un intento de “burlar el mandato de gratuidad del cargo de presidente de la CAM”.