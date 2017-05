La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia la resolución que ha dictado la magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de València, Nieves Molina, por la cual la investigación abierta por el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia, ocurrido en 2006, queda archivada al descartar responsabilidad penal.

La presidenta de la asociación, Rosa Garrote, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esperaban que esto sucediese, dado que "es el proceder de la jueza Molina defender la gestión". "Nos lo esperábamos, sabíamos que no iba mover un ápice, vamos a recurrir, no nos conformamos", ha apostillado.

Al respecto, ha explicado que la jueza "se basa en el Informe de Responsabilidad, que establece que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) no incumplió la ley de prevención de riesgo". En este sentido, la instructora ha señalado en el auto que no se ha producido un delito contra el derecho de los trabajadores, al no haberse vulnerado la normativa de prevención de riesgos laborales.

Sin embargo, para Garrote este informe "no tiene validez", ya que FGV "no tenía un plan de prevención de riesgos laborales, es decir, que incumplen la ley, pero el informe del perito minimiza este incumplimiento porque cuando se produjo el accidente no había estándares normativos, por lo tanto, no tenerlo no vulnera la ley", ha apuntado Garrote.

La presidenta de la AVM3J ha añadido que cuando el perito se dirigió a la dirección de FGV para preguntar sobre la normativa, "FGV dice que sí, que cumple con los preceptos, pero que no habían tenido tiempo de establecerlos", ha apuntado.

Por ello, la presidenta de la asociación ha afirmado que "no nos parece aceptable que la jueza dé validez a estos informes", dado que no se centra en otras vías de investigación que señalan "la mala gestión de los directivos de FGV", ha criticado.

Asimismo, ha apuntado que las investigaciones que se han hecho en la línea de la responsabilidad de la empresa pública por parte de la jueza, "era porque se lo obligaban", ha subrayado.

Inspección a los cinco meses

Por otro lado, ha explicado que el informe del perito también "carece de validez, no porque sea contrario a nuestros intereses", ha señalado, sino porque "establece que no hay fallo en las vías ni en el vagón, pero el perito inspeccionó las vías a los cinco meses del accidente, en noviembre de 2007", ha agregado. "¿Qué fallos va a descubrir?", se ha preguntado.

Finalmente, Garrote también ha incidido en que en dicho informe el perito aseguraba que el vagón estaba "tan destrozado que los frenos no se pueden comprobar".

"Si no se pueden comprobar, ¿Cómo dicen que estaban bien?", ha reprochado, al tiempo que ha criticado que "no es responsable ni profesional que el perito, en vez de investigar, lo que hace es preguntar a los mismos directivos, que dicen que cumplen los preceptos establecidos". La presidenta de la AVM3J ha pedido que se investiguen "todas las vías", ya que confía en que la Audiencia "apoye la decisión" y se reabra el proceso.