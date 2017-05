La política valenciana en la primera línea se ha convertido en una máquina de triturar políticos al mismo ritmo que Paco Roig “liquidaba” entrenadores en sus tiempos como Presidente del Valencia C.F. El pasado miércoles se cumplieron dos años de las elecciones autonómicas y municipales. Han pasado dos años y los relevos, ceses, renuncias y lo que falta por venir es digno de análisis,mirando ya a 2019.

Podemos. Antonio Montiel ha durado dos años como cabeza visible del partido de Pablo Iglesias. Ya no es Secretario General, no se sabe el tiempo que le queda de portavoz en las Cortes. Primer ejemplo de como los nuevos partidos han crecido con una base más cercana a las arenas movedizas que al hormigón. Además que Montiel pega en Podemos menos que Groucho Marx en la saga Fast and Furious.

Ciudadanos. Aquí, el lío adquiere proporciones de motín. Hace ahora dos años, la candidata a la Presidencia de la Generalitat era Carolina Punset. Año y poco después con Punset poniendo rumbo a Bruselas tomaba el relevo Alexis Marí, apartado de sus funciones hace pocas semanas. Tres portavoces parlamentarios en dos años. Y sin definir quién será el candidato en 2019 a la Generalitat

PP. Bonig tomó el relevo de Alberto Fabra tras la derrota de 2015. Se ha sobrepuesto a todo. Taula, Imelsa, pitufeo. Ahora afronta la crisis de la provincia de Valencia. Voces internas han querido ver en esta situación un punto de debilidad de su presidenta autonómica. Nada más lejos. Bonig será candidata si o si. Y como haya amago de movimiento ya puede Génova olvidarse de gobernar en la Comunidad Valenciana hasta el siglo XXII. Eso si, o empiezan ya a construir la imagen del candidato a la alcaldía de Valencia o lo del próximo siglo puede ir en serio

¿Y el Gobierno? Sus líderes no pasan por sus mejores días. Mónica Oltra afronta su crisis más importante tras la gestión de los Centros de acogida de menores. Aún así es la lideresa y la suerte de Oltra será la de Compromís. Aún así la formación nacionalista se estrella en aquello que anunció hace dos años sería su gran fortaleza, las políticas sociales. Si por ahí flaquean, mal va el tema. Mientras Puig tiene en la Presidencia de la Generalitat el chaleco antibalas que a esta hora lo protege de casi todo. Es lo que tiene tocar poder. Aún así, la victoria de Pedro Sánchez lo coloca en una situación de extrema debilidad interna dentro del PSPV. Los próximos meses marcarán muchas cosas, pero la “fontanería” de Blanquerías no está bajo su control, y eso más pronto que tarde pasará factura.