El padre de la niña de cinco años que tuvo que ser rescatada por los Bomberos al quedar colgando del ventanal de un séptimo piso en la plaza de Luceros de Alicante, el pasado marzo, ha denunciado al novio de su exmujer por malos tratos hacia la menor.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se basa principalmente en un informe psicológico emitido por una psicóloga que evaluó a la menor a raíz del suceso ocurrido, tal como ha explicado la abogada del padre.

Así, la niña, de 6 años, verbaliza que "no era la única vez que se quedaba solita" y que el compañero de su progenitora le había cogido del cuello en alguna ocasión, además de llamarla"cara huevo" y "pitufa", tirarle de las orejas y castigarla a estar a oscuras, hechos que se sostienen en la denuncia.

El informe, ha continuado la letrada, ha sido posteriormente ampliado con fecha de este lunes y la psicóloga "le da total credibilidad a lo indicado por la menor dado que lo ha manifestado en bastantes ocasiones en las sesiones terapéuticas en la que ha estado con ella".

Por ello, el padre de la menor también ha solicitado ante el juez una orden de alejamiento de la pareja de la madre respecto de la niña. Así, se han abierto diligencias y este martes se ha celebrado una vistilla en el Juzgado de Instrucción número 8 para determinar si se emitía esa orden de alejamiento, que finalmente el juez ha desestimado.

En la resolución de este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que esta medidad restrictiva de alejamiento resulta "desproporcionada e improcedente", aunque matiza que en función del resultado del informe psicológico pendiente "se pueda adoptar cualesquiera otras medidas distintas de la presente".

Informes contradictorios

De este modo, razona que la medida está sujeta a la necesidad del fin de proteger a la víctima, fin que no se consigue con la orden de alejamiento puesto que la "única base" para acordarla sería solo la referencia al informe psicológico, realizado a instancia de una parte, que contrasta con el informe de la trabajadora social. Un informe que, por otro lado, el padre está en contra y alega que la niña lleva tres años con su madre y solo un mes con él.

En la sesión, el juez no ha considerado necesario tomar declaración al novio de la madre, ni a los la progenitores y han hablado los letrados, según ha apuntado la abogada. Asimismo, ha señalado que el fiscal ha estimado que "de momento no es pertinente adoptar la medida" hasta que se no se termine la práctica de la instrucción, con "la pericial sobre todo psicológica, acordada de oficio".

No obstante, tanto la letrada como el padre de la niña han destacado que esta decisión judicial no quiere decir que en otro momento procesal si hay riesgo para la menor se estime la orden de alejamiento.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma, aunque la letrada ha avanzado que de momento esperarán a la pericial de oficio y al examen de la menor por el juez.

Por su parte, la pareja de la madre y su abogado han rehusado hacer declaraciones alegando que se trata de un procedimiento que está en curso y "relacionado con una menor".

Custodia paterna

Además del proceso que se está siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 1 contra la madre de la niña por un presunto delito de abandono de menores, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante -Juzgado de Familia- dictaminó el pasado abril un auto de medidas provisionales coetáneas por el que se dispone que el ejercicio de la patria potestad de la niña sea conjunto por parte de ambos progenitores, aunque queda bajo la guardia y custodia del padre.

En la resolución, como ha resaltado el padre, se estima que la situación del incidente no fue aislada, sino que la madre y su pareja "con mucha probabilidad" dejaban sola a la menor en el piso "a diario o muy habitualmente" con el consiguiente riesgo y que de hecho supuso "que la menor se despertara y saliese por la ventana y si hoy sigue viva es sólo milagrosamente"