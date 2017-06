Alexis MarÃ­ reprocha a Toni CantÃ³ su Â«jetaÂ» por dejar UPyD Â«por un sillÃ³nÂ» en Cs Â«acordado con el primo de ZumosolÂ»

Alexis Marí ha reprochado al diputado de la formación naranja en el Congreso Toni Cantó su "jeta" por abandonar Unión Progreso y Democracia (UPyD) en 2015 "por un sillón" en Cs y "habiéndolo acordado previamente con mi primo el de Zumosol".

En una serie de 12 tuits con el lema #SinTrampasniCantó, el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) y exportavoz del grupo en las Corts Valencianes ha replicado así a la invitación de Cantó a que dejara el acta de diputado y abandonara Ciudadanos, en una entrevista en el diario Las Provincias.

Después de asegurar esta semana que escondería la carpeta de Cs si entrara con ella en un ascensor, el exsíndic --relevado a finales de abril por Mª Carmen Sánchez-- ha mencionado directamente a Toni Cantó en su cuenta de Twitter: "Voy a decírtelo en caliente, que luego en frío no sabe igual campeón", tras avanzar que iba con "lo del 'tontaco'".

Marí le ha recriminado "tener un poquito de cara" y le ha recordado que él mismo dejó UPyD "cuando la intención voto era del 12% y Rosa (Díez) la líder más y mejor valorada". "En lo más alto para UPyD y habiendo ganado mi equipo y yo unas primarias, contra ti, por cierto, cuando contabas con todo el aparato detrás", ha recalcado en sendos mensajes.

Además, ha destacado que se hizo con su equipo con "tres cuartas partes del Consejo Político Territorial", el órgano que proponía las listas electorales en UPyD.

"Tú los dejastes tirados literalmente a unos días de las elecciones y con los carteles puestos", le ha reprobado, para ironizar que había "acordado previamente con mi primo el de Zumosol" que Cantó sería "candidato a la Generalitat Valenciana con Cs".

En el séptimo y octavo tuit, Marí ha aludido a que Toni Cantó se fue de UPyD "cuando tenía una intención de voto menor del 5%, lo que se necesita para entrar en Corts Valencianes" y "después de votar 'no' rotundo a la unión con Cs en el Congreso Político Nacional de septiembre 2014", mensaje que ha acompañado con el hashtag #AsiTeLoPremian".

Como ejemplo, el exportavoz ha compartido el enlace de un vídeo de Cantó "rajando de Ciudadanos y de los de allí" en una entrevista cuando todavía formaba parte de UPyD.

«De tener jeta»

"Llamas tránsfuga a (Fernando) Sepulcre --exdiputado de Cs-- y (José Enrique) Aguar --exportavoz en la Diputación--. Eso que hiciste sí que es 'transfuguismo político' pero por un sillón. Vamos, de tener jeta", ha censurado Marí a Cantó.

Por otro lado, en materia de presupuestos, el que fuera síndic le ha advertido que no se los tiene que explicar. "Explícaselo a la ciudadanía, a la que dijimos una cosa y ahora hacemos otra".

Y ha zanjado en un duodécimo tuit --todos numerados--: "Si no te gustan los #PGE2017 ¿por qué los has votado? Échale un par al asunto y no pulses el botón. Nadie te va a destituir... ¿O sí?".

A Rivera: "¿Fue un vahído tuyo?

Alexis Marí ha finalizado esta serie de mensajes con una mención directa al líder de Ciudadanos, Albert Riveram al que le ha preguntado "cuando tuvisteis la idea de fichar al de las collejas, ¿todo el mundo había desayunado o fue un vahído tuyo?", bajo ela etiqueta #todoenorden.

El exportavoz ha definido esta tarde como una de esas donde le "apetece tomarse un @colacao", en referencia a la "sobredosis de colacao tremenda" que dijo que Rivera se había tomado el día que animó a dejar el partido a aquellos que no estuvieran de acuerdo en alguna cuestión.