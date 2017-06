Alexis Marí ataca ahora a Fernando Giner después de que le sugiera dejar el acta y lo tilda de «rancio»

Twitter se ha convertido para el exsíndic de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Alexis Marí, en su plataforma para responder a todas laspeticiones de que deje el acta por parte de miembros de su partido. Si la semana pasada atacó duramente al diputado nacional Toni Cantó, este domingo le ha llegado el turno al portavoz autonómico de la formación, Fernando Giner.

En declaraciones a EFE, este último ha afirmado que «si fuera él, dejaría el acta y se iría a su casa tranquilamente». Un pronunciamiento que llega después de que dirigentes de Cs como Inés Arrimadas, el secretario de Organización, José Manuel Villegas, o la nueva portavoz en Las Cortes, Mari Carmen Sánchez, hayan instado a Marí renuncie sus cargos dado que no está a gusto en el partido y este se haya negado.

Para Giner, «a nivel de partido, está todo dicho», y no puede «más que ratificar» lo que han comentado sus compañeros. «A título personal, yo le voy a decir cómo veo la política: aquí no se puede estar sin ilusión y sin creer en un proyecto, porque así así no vamos a cambiar la sociedad, eso es imposible», ha manifestado.

Las palabras no han gustado a Marí, quien ha vertido varias acusaciones contra él sobre su modo de hacer política:

Pero lo ha dicho en una procesión, haciendo fotos a los baches, o espiando a @giuseppegrezzi detrás de un semáforo?. #tranquilamente 😂 https://t.co/YtKs87VDdn — Alexis Marí Malonda (@AlexisMariM) 11 de junio de 2017

Creo en la defensa de los que nos votaron no en la del "acomodo" de algunos #tranquilamentehttps://t.co/YtKs88deBX — Alexis Marí Malonda (@AlexisMariM) 11 de junio de 2017

Después de la situación del Pp Valencia y la probabilidad de voto a C's en la capital, el que me iría sería yo,,, #tranquilamentehttps://t.co/YtKs88deBX — Alexis Marí Malonda (@AlexisMariM) 11 de junio de 2017

Por cierto, la bici es pasa 365 días al año #tranquilamente No solo para la campaña electoral. #carrilbicihttps://t.co/YtKs88deBX — Alexis Marí Malonda (@AlexisMariM) 11 de junio de 2017