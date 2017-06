La semana pasada el alcalde de Valencia, Joan Ribó, dijo que preguntar al mundo fallero en una encuesta sobre la fiesta por cuestiones de intención de voto y creencias religiosas era una tormenta en una vaso de agua, y que él, no perdía el tiempo con cuestiones de tan poca importancia. El mundo fallero se lo tomó mal, como no podía ser de otra manera. La encuesta nunca verá la luz, pero, los datos ya obran en poder del equipo de gobierno. Alguno pensará, vaya patinazo, nada comparado con lo de ayer.

Alicante, Hogueras, mediodía, más de 30 grados, no se si esto sirve como atenuante o no. Ribó pasea por la ciudad y disfruta de la fiesta. Un periodista le pide una opinión sobre los monumentos y Ribó contesta «El estilo que tienen las Hogueras este año lo estamos copiando en Valencia en muchas fallas. Tienen un estilo mucho más artístico, las Fallas de Valencia tienen un estilo más grotesco». Recuerdo para que a nadie le pille a pie cambiado la definición de grotesco: “que produce risa o burla por buscar lo ridículo, extravagante o absurdo” ¡¡Bien Alcalde!! Al respecto sólo unas preguntas ¿Será esta para Ribó otra polémica estéril? ¿Otra tormenta en un vaso de agua? ¿Se imagina algún ser humano que hubiera pasado si el “patinazo” lo hubiese protagonizado su antecesora? La diferencia es que Rita, nunca lo hubiera hecho, es lo que es, es lo que hay.

¿Hace a Joan Ribó peor alcalde una declaración así? No. Ni mucho menos. No se puede, ni se debe medir una gestión por lo que un político pueda decir en un momento determinado, no sería justo, ni para Ribó ni para nadie. Pero palabras como las de ayer si creo miden el grado de implicación con una ciudad, con una sociedad. Valencia no es la cabalgata de las reinas magas republicanas. No es sólo el carril bici, o los huertos urbanos. Valencia es las fallas y las fallas son Valencia, si no entiendes eso, es mejor dejarlo. Es lo que pasa, por tener un alcalde que no es de aquí, que es de fuera.